Viajes baratos para mayores de 55 años: El programa gubernamental que permite viajar incluso a China y Japón

28 abr. 2026 - 18:08 hrs.

Hombres y mujeres de 55 años o más que vivan en Castilla-La Mancha, España, pueden viajar por el mundo a precios reducidos gracias a un programa de turismo social impulsado por el gobierno regional. En 2025, más de 6.000 personas se beneficiaron de la iniciativa.

El programa permite viajes tanto dentro del territorio español como al exterior, con tarifas que incluyen pensión completa, guía durante todo el recorrido, hoteles de al menos tres estrellas, y excursiones o visitas culturales, según informa la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, citada por Ok Diario.

¿A dónde se puede viajar y cuánto cuesta?

Para este 2026, el programa cuenta con convenios con ocho agencias de viaje y propone más de 1.800 salidas, con un total de 102 rutas nacionales y 159 internacionales, incluyendo cruceros. Entre los destinos incorporados este año figuran China, Japón, Vietnam, India y Tailandia, además de viajes nacionales elaborados para grupos.

El precio de los vuelos, tanto para destinos nacionales como internacionales, parte de los 200 euros, con tarifas reducidas frente a los precios del mercado, según detalla la página web de Bienestar Social de Castilla-La Mancha.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa?

Los interesados deben presentar su DNI en cualquiera de las agencias de viaje adheridas, que validarán la edad y la dirección de residencia. Una vez comprobados los datos, la agencia mostrará el catálogo con destinos, itinerarios y alojamientos disponibles para hacer la reserva.

De forma excepcional, también pueden acceder al programa personas mayores de 55 años que no residan en Castilla-La Mancha, siempre que pertenezcan a alguna de las Comunidades originarias reconocidas por la Ley 5/1984, que promueve el derecho de estas comunidades a participar en la vida sociocultural de la región.

El Gobierno regional califica el programa como un éxito y asegura que este año son “más ambiciosos”. Con más de 260 destinos disponibles, la iniciativa consolida a Castilla-La Mancha como una de las comunidades autónomas con mayor oferta de turismo social para mayores en España.

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