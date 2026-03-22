Comienza Travel Sale: Este es el sitio oficial para conocer las mejores ofertas en turismo y viajes

22 mar. 2026 - 23:59 hrs.

Desde las 00:00 horas de este lunes 23 de marzo comenzó una nueva versión del Travel Sale, evento de comercio electrónico enfocado en viajes y turismo, donde aerolíneas, agencias y hoteles ofrecen descuentos en vuelos, paquetes turísticos, alojamientos y servicios relacionados.

La instancia —organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur)— continuará hasta las 23:59 horas del próximo miércoles 25 de marzo.

¿Dónde puedo encontrar las mejores ofertas?

Según informaron los organizadores, en esta versión del evento se unieron por primera vez 10 nuevas marcas, por lo que son un total de 36 empresas asociadas a los viajes y turismo las que participan en este Travel Sale.

Para encontrar las mejores ofertas, que pueden llegar hasta un 55% de descuento en viajes, solo debes ingresar al sitio web oficial www.cyber.cl/travelsale (pincha aquí).

¿Qué marcas están participando?

Estas son las 36 marcas que están participando del Travel Sale 2026:

Travel Paz.

Latam Airlines.

Viajobien!

Celebrity X Cruises.

Turismocity

Radisson Puerto Varas.

LEVEL.

Click & Travel.

Hotel Magnolia.

Saxoline.

Cocha.

Viajes Falabella.

MSC Cruises.

MENNT.

Hotel Termas Puyehue.

Tur.com.

Zenit.

Samsonite.

Vertice.

Travel Security.

Huilo-Huilo.

Parque Futangue.

Assist Card.

Sky Airline.

Rip Curl.

Royal Caribbean.

Salfa Rent.

Explora.

BCI Seguros.

Viajes El Corte Inglés.

Universal Assistance.

Atrápalo.

Termas Aguas Calientes.

Iberia.

Despegar.

Seguros Falabella.

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