Temblor magnitud 6,5 remece a la zona sur del país
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
La noche de este jueves, a las 21:22 horas, un temblor de magnitud 6,5 se registró en la zona austral del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 189 km al este de Base Frei, en la región de Magallanes. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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