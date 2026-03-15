SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en la región de Magallanes

15 mar. 2026 - 06:03 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este miércoles, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó un tsunami en las costas de Chile, luego de un temblor de mediana intensidad registrado en las cercanías a Base O'Higgins, región de Magallanes.

A través de su cuenta de X, Senapred reportó: "SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Temblor en Punta de Choros

La madrugada de este miércoles, a las 05:28 horas, un temblor de magnitud 5.5 se registró en la zona austral del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 7289 km al este de Base O'Higgins, en la región de Magallanes y Antártica chilena, el cual tuvo una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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