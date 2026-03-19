Ministro Quiroz por alza de combustibles y ajustes al Mepco: "No vamos a esperar a que la fortuna dé vuelta las cosas"

19 mar. 2026 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó que el Gobierno prepara cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Según consigna Emol, aunque los detalles se darán a conocer “oportunamente”, el jefe de las finanzas públicas advirtió que el alto costo fiscal obliga a actuar con rapidez, en un escenario marcado por la guerra en Medio Oriente y sus efectos sobre el petróleo.

¿Qué dijo el ministro Quiroz?

“Estamos enfrentando una situación bien compleja con motivo de la guerra en Medio Oriente”, señaló durante un seminario organizado por el Diario Financiero.

En ese contexto, explicó que es necesario “conciliar varios objetivos”: cumplir con la meta fiscal, proteger a los sectores más vulnerables y “apoyar el tranco en la transmisión de precios”.

Quiroz subrayó que los países que postergan ajustes “van acumulando desbalances a futuro, van exponiéndose financieramente y, al final, los ajustes son más dolorosos y, lo que es peor, la economía no se ha ajustado a los nuevos precios relativos”.

Respecto del Mepco, fue categórico: “Vamos a actuar con decisión y rapidez. No vamos a esperar a que la fortuna dé vuelta las cosas mientras gastamos US$200 millones por semana”.

El ministro ilustró el impacto de esa cifra: “Con eso se resuelven todas las listas oncológicas de espera en Chile en un periodo de 90 días y en una semana lo podemos gastar echándole bencina al estanque a un precio más bajo que el que le cuesta a un ciudadano norteamericano. Esas son las decisiones que hay que tomar y las cosas que hay que explicar”.