Precio del Petróleo se dispara y bolsas caen tras ataque a instalación de gas en Irán

18 mar. 2026 - 14:34 hrs.

Los precios del petróleo se dispararon este miércoles después de que un ataque a una instalación de gas en Irán reavivara el temor a una escalada contra la infraestructura energética en el Golfo. Al mismo tiempo, los mercados bursátiles cayeron ante un dato de inflación estadounidense más alto de lo esperado, en un día en que la Reserva Federal se reunía para definir su postura sobre tasas de interés.

El Brent llegó a subir más de 6% hasta rozar los 110 dólares por barril. Irán prometió atacar instalaciones energéticas en todo el Golfo en represalia por lo que calificó de un ataque israelí contra una instalación costera vinculada a un yacimiento de gas que comparte con Catar. Hacia las 16:30 GMT, el Brent se estabilizaba en torno a los 108 dólares, con una alza de 4,5%. El petróleo WTI, referencia del mercado estadounidense, subía 1,1% hasta 96,62 dólares el barril.

"El riesgo es que una crisis en el transporte de petróleo se transforme en una crisis de suministro de petróleo", advirtió Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, quien resumió el estado de los mercados en una frase: "Han vuelto al modo pánico".

Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cotizaban a la baja a primera hora de la tarde. En Europa, París y Londres cerraron con pérdidas menores al 0,1%, mientras Fráncfort cedió 1%.

En contraste, las bolsas asiáticas cerraron al alza. Seúl lideró las ganancias con más de 3%, impulsada por los gigantes de los semiconductores Samsung y SK Hynix. Tokio subió 2,9%, con alzas también en Taipéi, Sídney, Singapur y Wellington.

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