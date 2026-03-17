Renuncia director del Centro Nacional Antiterrorismo de EEUU por guerra contra Irán: "No representaba una amenaza inminente"

17 mar. 2026 - 13:36 hrs.

La guerra de Estados Unidos contra Irán provocó este martes su primera baja interna de alto nivel. Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorismo y ferviente partidario de Donald Trump, anunció su renuncia inmediata al cargo citando sus reparos con el conflicto. "No puedo en conciencia apoyar la guerra en curso contra Irán", escribió en su carta de dimisión, publicada en X.

Kent fue directo en su diagnóstico: "Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y es claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby en Estados Unidos."

Sus palabras encendieron de inmediato la respuesta del presidente, quien desde el Despacho Oval celebró la salida de su propio funcionario. "Es una buena cosa que haya renunciado", dijo Trump, calificándolo de "muy débil en seguridad". "Cuando alguien trabaja con nosotros y dice que no creía que Irán fuera una amenaza, no queremos a esa gente. No son personas inteligentes."

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

"El mismo engaño que con Irak"

El punto más explosivo de la carta de Kent fue su acusación directa contra Israel y los medios de comunicación, a quienes responsabilizó de haber construido una narrativa falsa para arrastrar a Trump a la guerra.

"Esta cámara de eco fue usada para engañarlo haciéndole creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos y que, si golpeaba ahora, había un camino claro hacia la victoria", escribió. "Esto fue una mentira y es la misma táctica que los israelíes usaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que le costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos cometer este error de nuevo."

Las afirmaciones de Kent no son aisladas. CNN reporta que tras los primeros ataques contra Irán, Trump justificó la acción citando una "amenaza inminente", pero esa versión fue contradicha en reuniones informativas del Pentágono al Congreso, donde funcionarios de defensa señalaron que Irán no planeaba atacar a menos que fuera golpeado primero.

Una fisura dentro del MAGA

La renuncia de Kent expone una fractura que venía gestándose en silencio dentro del movimiento MAGA. Figuras prominentes como Tucker Carlson y Megyn Kelly han sido críticas de la política de Trump hacia Irán e Israel, al igual que influyentes voces del mundo del podcast como Joe Rogan, Theo Von y Tim Dillon, quienes contribuyeron al triunfo electoral de Trump en 2024 pero han tomado distancia del presidente en materia de política exterior.

Sin embargo, las encuestas muestran que la base republicana apoya mayoritariamente el esfuerzo bélico. Según un sondeo de NBC News citado por CNN, el 77% de los republicanos y el 90% de quienes se identifican como MAGA respaldaron los ataques contra Irán.

La reacción desde el otro lado del pasillo también fue llamativa. El senador demócrata Mark Warner, principal opositor en el Comité de Inteligencia del Senado, criticó a Kent por sus posiciones pasadas pero respaldó el fondo de su renuncia: "En este punto tiene razón: no había evidencia creíble de una amenaza inminente de Irán que justificara lanzar a Estados Unidos a otra guerra de elección en Medio Oriente."

Quién es Joe Kent

Kent no es un personaje menor. Veterano del Ejército con 20 años de servicio y 11 tours de combate, luego se desempeñó como oficial de la CIA. Es además viudo de guerra: su primera esposa, Shannon, murió en un atentado suicida en Siria en 2019 mientras servía como criptóloga de la Marina. Antes de asumir como director del Centro Nacional Antiterrorismo, fue asesor cercano de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

Su carrera también estuvo marcada por la controversia. Durante su fallida campaña al Congreso en 2022 debió desvincularse públicamente de figuras de la ultraderecha, incluido el negacionista del Holocausto Nick Fuentes. En su audiencia de confirmación, la senadora demócrata Patty Murray lo describió como "un teórico de la conspiración que defiende visiones supremacistas blancas y que está manifiestamente no calificado para este rol". Fue confirmado de todas formas por 52 votos contra 44.

Su salida es, según CNN, la primera renuncia de alto perfil del segundo mandato de Trump motivada por una discrepancia de fondo en política exterior. Y llega en un momento en que las justificaciones de la Casa Blanca para la guerra siguen siendo cuestionadas, ahora también desde adentro.