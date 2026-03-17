Israel afirma haber matado al poderoso jefe de seguridad de Irán Alí Larijani

17 mar. 2026 - 09:44 hrs.

¿Qué pasó?

Israel anunció este martes haber "eliminado" a Alí Larijani, figura clave del régimen iraní desde hace décadas y actual jefe del Consejo Superior de Seguridad, y a un general de una milicia de los Guardianes de la Revolución.

Alí Larijani, una pieza clave de la república islámica y uno de sus ideólogos, es el blanco de mayor rango desde la muerte del líder supremo Alí Jamenei al comienzo de los bombardeos israeloestadounidenses el 28 de febrero.

¿Qué informó Israel?

"El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y (el general Gholamreza) Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche", declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un mensaje de video. Irán no lo ha confirmado.

Larijani y Soleimani "se han unido en las profundidades del infierno a (Alí) Jamenei", apostilló Katz.

¿Quién es Alí Larijani?

Matemático y filósofo de formación, y veterano de la guerra Irán-Irak (1980-1988), fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, negociador jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento, candidato presidencial y en los últimos tiempos jefe del Consejo Superior de Seguridad.

Larijani desempeñó un papel mucho más visible desde el comienzo de la guerra que el hijo y sucesor del líder supremo, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde el estallido del conflicto.

El paradero y el estado de salud del nuevo guía supremo, aparentemente herido en el ataque que mató a su padre, es objeto de especulaciones. "No se sabe (...) si está muerto o no", dijo el presidente estadounidense, Donald Trump.

Larijani fue uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos en enero por lo que Washington calificó de "represión violenta del pueblo iraní", tras las protestas a nivel nacional que estallaron semanas atrás.

El jefe de seguridad fue visto caminando entre la multitud en una manifestación progubernamental la semana pasada en Teherán, en señal de desafío a Israel y Estados Unidos.

Su muerte, si se confirma, sería un duro golpe contra la república islámica en medio de una guerra en la que han muerto más de 1.000 personas y millones se han visto desplazadas en todo Oriente Medio, especialmente en Líbano e Irán.

Ataque a embajada de EEUU

Irak, durante mucho tiempo un campo de batalla indirecto entre Estados Unidos e Irán, también se ha visto involucrado.

Un ataque con drones y cohetes tuvo como objetivo la embajada de Estados Unidos en Bagdad a primera hora del martes y otro mató a cuatro personas en una casa que al parecer albergaba a asesores iraníes, según funcionarios de seguridad.