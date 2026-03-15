Canciller de Irán asegura que ya no negociarán con Estados Unidos: "Estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos"

15 mar. 2026 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su país no está interesado en mantener conversaciones con Estados Unidos, al rebatir las palabras de Donald Trump de que Teherán desea un acuerdo para poner fin a la guerra.

"Somos lo suficientemente estables y fuertes. Solo estamos defendiendo a nuestro pueblo", declaró Araghchi en el programa "Face The Nation" de la CBS, en una entrevista emitida este domingo.

¿Qué dijo el canciller de Irán?

"No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos", añadió.

Según el canciller, "no hay ninguna experiencia positiva en las conversaciones con los estadounidenses".

Trump afirmó el sábado que Irán quería un acuerdo, pero que él no estaba dispuesto a llegar a uno en las condiciones actuales, sin dar más detalles.

Se abren a garantizar paso de buques

"Nunca hemos pedido un alto al fuego, y nunca hemos pedido ni siquiera una negociación", refutó Araghchi.

Agregó que Irán estaba dispuesto a hablar con los países que quisieran negociar el paso de determinados petroleros por el estrecho de Ormuz.

"No puedo mencionar ningún país en concreto, pero se han puesto en contacto con nosotros varios países que desean garantizar un paso seguro para sus buques", señaló.

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