Guerra en Irán: Trump aclara que otros países "deben ocuparse" de la seguridad del estrecho de Ormuz

14 mar. 2026 - 17:54 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que otros países "deben ocuparse" de garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán desde el inicio de la guerra, aunque dijo que Estados Unidos ayudará.

Los precios internacionales del crudo se dispararon un 40% desde que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán hace dos semanas encendieron Oriente Medio.

Otros países "deben ocuparse" de la seguridad de Ormuz

"Estados Unidos ha vencido y ha aniquilado por completo a Irán, tanto militar como económicamente, y de todas las demás maneras, pero los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben encargarse de ese paso, y nosotros ayudaremos, ¡MUCHO!", prometió Trump en las redes sociales.

"Estados Unidos también se coordinará con esos países para que todo vaya rápido, sin problemas y bien. Esto siempre debió ser un esfuerzo de equipo, y ahora lo será", apuntó.

Trump, que ha dicho que Estados Unidos empezará pronto a escoltar petroleros a través del estrecho, añadió que espera que China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido envíen barcos para asegurar el paso.

Vía crucial para el petróleo y gas natural

Los ataques iraníes en respuesta a la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero prácticamente han paralizado el tráfico marítimo en el estrecho, por donde normalmente pasa una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo. En su punto más angosto tiene 54 kilómetros de ancho.

En sus publicaciones del sábado, Trump aseguró que se había destruido la capacidad militar de Irán, pero admitió que Teherán aún era capaz de atacar el estrecho: "Les resulta fácil enviar uno o dos drones, colocar una mina o lanzar un misil de corto alcance en algún lugar a lo largo de esta vía navegable, o dentro de ella, por muy derrotados que estén".

Trump instó a las naciones a enviar barcos al estrecho, pero advirtió que "Estados Unidos va a bombardear sin piedad la costa y a hundir continuamente barcos y buques iraníes. De una forma u otra, ¡pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE!"

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