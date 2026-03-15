Tras llamado de Trump por el estrecho de Ormuz: Irán advierte que la guerra se extenderá si otros países intervienen

15 mar. 2026 - 16:01 hrs.

¿Qué pasó?

Irán advirtió este domingo a otros países que si intervienen habrá "una escalada" en la guerra en Medio Oriente, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump hiciera un llamado internacional para garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo se disparó debido al bloqueo impuesto por Irán en el estrecho de Ormuz, una vía por la que solía transitar cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, desatando temores de un impacto económico mayor.

¿Negociaciones entre EEUU e Irán?

En una entrevista con NBC News, el mandatario aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar, pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva.

"Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", dijo Trump a la cadena estadounidense.

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó que su país no está interesado en mantener conversaciones con Washington.

"No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos", declaró Araqchi a CBS en una entrevista emitida el domingo.

Previamente, en declaraciones al medio en lengua árabe Al Araby Al Jadid, el canciller había asegurado que la guerra no acabará hasta que tenga garantías de su fin definitivo y de que se pagarán "reparaciones".

Además, llamó a los demás países a "abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada" y aseguró que tiene "muchas pruebas" de que las bases estadounidenses de Oriente Medio se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos.

El Pentágono afirma que más de 15.000 objetivos han sido alcanzados en Irán.

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