Irán advierte que llevará la guerra contra Estados Unidos e Israel "tan lejos como sea necesario"

16 mar. 2026 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

Irán advirtió este lunes que está preparado para continuar con la guerra y llevarla "tan lejos como sea necesario", mientras Estados Unidos presiona a las grandes potencias para que le ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, crucial para el tránsito de petróleo.

Los Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron haber atacado Tel Aviv y el aeropuerto Ben Gurion en Israel, así como bases militares utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Según la policía israelí, fragmentos de misiles y restos de interceptores cayeron en lugares sagrados de Jerusalén, incluidos la explanada de las Mezquitas y "el complejo del Santo Sepulcro", tras disparos de misiles procedentes de Irán.

"Creo que a estas alturas aprendieron una buena lección y entendieron con qué tipo de nación se enfrentan, una que no duda en defenderse y está lista para continuar la guerra dondequiera que la lleve, y a llevarla tan lejos como sea necesario", dijo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi. Horas más tarde, los Guardianes de la Revolución amenazaron con atacar "pronto" a empresas estadounidenses en Oriente Medio y llamaron a los empleados a evacuar las instalaciones. No especificaron qué compañías.

Los precios del crudo se han disparado tras los ataques de Irán al transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y sus lanzamientos de drones en el Golfo, en represalia por la guerra desatada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Trump dice que Estados Unidos comenzará "muy pronto" a escoltar los petroleros por el estrecho de Ormuz

El bloqueo de este estratégico estrecho, por donde transita una quinta parte del tráfico mundial de petróleo y gas licuado, empuja a buscar alternativas: los Estados del Golfo para exportar el crudo y los países consumidores para abastecerse.

Estados Unidos comenzará "muy pronto" a escoltar los petroleros en esta vía marítima, según el presidente estadounidense Donald Trump, que exigió que la OTAN y China envíen buques de guerra. El mandatario republicano dijo que la OTAN se enfrenta a un futuro "muy malo" si no contribuye.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunieron para hablar de una posible modificación de la misión naval del bloque actualmente presente en el Mar Rojo. Varios ministros pidieron tiempo antes de tomar una decisión sobre dicha misión, que consta ahora mismo de tres buques patrulleros.

Desde Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a su vez que trabaja con sus aliados en "un plan colectivo viable" para reabrir el estrecho de Ormuz, pero puntualizó que "no será ni se ha planteado nunca como una misión de la OTAN".

Un portavoz del jefe del gobierno alemán Friedrich Merz hizo hincapié en que "esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN". Japón y Australia tampoco prevén despliegues.

En una rueda de prensa, Trump criticó la tibieza de algunos países. "Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse", declaró el presidente estadounidense, que animó a "las demás naciones" a implicarse "rápidamente y con gran entusiasmo". Hay excepciones al bloqueo. Un petrolero paquistaní lo cruzó, por ejemplo, el domingo, según los datos de MarineTraffic.