El cambio que tendrá el sistema tarifario para acceder al Parque Nacional Torres del Paine

30 abr. 2026 - 19:26 hrs.

¿Qué pasó?

A partir del 1 de mayo, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) implementará una importante reestructuración en el sistema de cobros para el ingreso al Parque Nacional Torres del Paine.

La medida introduce cambios en la forma en que se estructuran y adquieren las entradas, reemplazando el esquema anterior basado en la duración de la estadía.

Esta modalidad considera distintas opciones de visita, lo que facilita la organización del flujo de personas al interior del área protegida.

Originalmente, estas nuevas tarifas estaban previstas para entrar en vigencia el 1 de enero de 2026. Sin embargo, la medida fue postergada hasta mayo con el fin de no afectar el desarrollo de la temporada estival 2025-2026.

Nuevas categorías y valores de ingreso

El esquema tarifario actualizado introduce distinciones claras según la procedencia y la edad de los visitantes.

Para los turistas de nacionalidad chilena, se ha establecido un valor único que diferencia entre menores de edad, adultos y personas de la tercera edad, manteniendo costos más accesibles en comparación con los visitantes extranjeros.

Valores actualizados del pase al Parque Torres del Paine

En el caso de los turistas internacionales, los precios experimentarán un ajuste significativo. La nueva estructura no solo contempla el ingreso básico, sino que también organiza los valores dependiendo de la estadía dentro del parque, asegurando que el financiamiento contribuya a la conservación del ecosistema.

Valores actualizados del pase al Parque Torres del Paine, para extranjeros

El cambio apunta a mejorar la gestión de accesos y a adecuar el sistema a las dinámicas actuales del turismo en el lugar.

Regulación de actividades en temporada invernal

Junto con los cambios tarifarios, comenzó a aplicarse el reglamento para actividades turísticas en condiciones invernales dentro del parque.

Esta normativa establece que quienes realicen excursiones en rutas de alta dificultad o bajo condiciones propias del invierno deberán contar con un guía autorizado por CONAF o por la autoridad competente.

Aunque el inicio oficial de la temporada invernal está fijado habitualmente para el 1 de mayo, en esta ocasión se adelantó al 27 de abril debido a las condiciones climáticas registradas en la zona.

Por otra parte, se informó que durante la temporada 2026 no se aplicarán nuevas medidas de regulación para el acceso al sendero Base Torres, manteniéndose las condiciones vigentes en años anteriores.

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