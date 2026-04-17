Denuncian grave caso de bullying a escolar en Punta Arenas: Adolescente habría sido intoxicada por compañeras

17 abr. 2026 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una grave denuncia realizó la madre de una estudiante de séptimo básico, quien acusó que su hija ha sido víctima de bullying por parte de sus compañeras de curso durante tres años consecutivos en un establecimiento educacional de Punta Arenas, en la región de Magallanes.

Pero la situación no se limitaría a hostigamientos reiterados. Según la denuncia, la menor también habría sido intoxicada al interior del recinto escolar por quienes la molestan.

Acusan agresión con sustancia desconocida

De acuerdo con lo informado por el medio El Pingüino, la estudiante ha sufrido agresiones sistemáticas durante estos años por parte de alumnas del mismo colegio.

Según el relato de la madre, en un inicio se indicó que el ataque habría consistido en rociar una galleta con desodorante. Sin embargo, los síntomas presentados por la menor encendieron las alertas del equipo médico, que advirtió que la intoxicación podría ser más grave de lo que se pensó inicialmente.

Ante la situación, la estudiante fue sometida a exámenes toxicológicos y pruebas de drogas en el Hospital Clínico de Magallanes, con el objetivo de identificar con precisión la sustancia que habría ingerido.

Testimonio y la grave acusación de la madre al colegio

“La rápida atención médica fue clave para evitar consecuencias más graves. Pero me preocupa profundamente la seguridad de mi hija y de otros estudiantes. Exijo que se investigue a fondo lo sucedido y que se adopten medidas concretas para frenar el bullying en este establecimiento”, señaló la mujer.

La madre también acusó que el establecimiento educacional no se ha pronunciado oficialmente sobre el estado de salud de la niña ni ha entregado información clara respecto a lo ocurrido.

Asimismo, cuestionó la falta de acompañamiento institucional frente a la situación y denunció la existencia de prácticas para silenciar a los apoderados que reclaman. Según indicó, incluso se habría cerrado un grupo de comunicación entre padres tras conocerse el caso.

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