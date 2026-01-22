Presidente Boric decreta dos días de duelo nacional por fallecidos en incendios forestales

22 en. 2026 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves, el Presidente de la República, Gabriel Boric, decretó dos días de duelo nacional para "honrar la memoria" de las personas fallecidas en los incendios forestales.

A través de sus redes sociales, el Mandatario informó que el duelo rige para las jornadas de este jueves 22 y de mañana viernes 23 de enero.

Boric decreta dos días de duelo nacional

"En medio del profundo dolor que han provocado los incendios forestales en la zona centro-sur de nuestro país, he decidido decretar dos días de duelo nacional para hoy jueves 22 y mañana viernes 23 de enero", escribió Boric en una publicación de X (Twitter).

El fin de la medida es "honrar la memoria de los 21 compatriotas que lamentablemente perdieron la vida en esta catástrofe que nos enluta como país".

"Mis más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y vecinos de las víctimas. Todo Chile está con ustedes", cerró el Presidente.

De acuerdo al último balance de Senapred, a nivel nacional se mantienen 19 incendios forestales en combate, otros 26 están controlados y cinco están extinguidos. Además de los 21 fallecidos, la emergencia ha dejado un total de 878 viviendas destruidas en Ñuble, Biobío y La Araucanía.

