Detienen a sospechoso de iniciar focos de incendio en Punta de Parra

22 en. 2026 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó a Meganoticias.cl la detención de un sujeto acusado de participar anoche en el inicio de focos de incendio en el sector Punta de Parra de la comuna de Tomé, región del Biobío.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la detención ocurrió en pleno toque de queda luego de que los vecinos del sector reportarán la presencia de personas prendiendo fuego.

La detención del acusado

Al ser descubiertos, las personas huyeron hasta un sector boscoso, en donde uno de estos pudo ser detenido por personal de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Curicó.

Según la PDI, el sujeto capturado portaba un encendedor y un bastón retráctil. Además, al revisarse sus vestimentas, se encontraron 18 envoltorios de cocaína base en uno de sus calcetines.

El trabajo coordinado con la Armada y Seguridad Pública de Tomé fue clave para la ubicación del sospechoso, quien era "la única persona presente justo en el sector donde se estaba iniciando un foco de incendio, por lo que se procedió a su detención".

La persona -detenida por infringir la Ley 20.000, la Ley de Incendios y el toque de queda- se encuentra en dependencias de la Brigada de Investigación Criminal (Bricim) Tomé a la espera de la investigación que desarrollará el grupo de Investigación Criminal de Incendios Forestales y el Laboratorio de Criminalística de la PDI.

