"¿Dónde está la humanidad?": Los duros descargos de Máximo Menem Bolocco tras incendios en el sur del país

22 en. 2026 - 09:11 hrs.

Los masivos incendios forestales que se han registrado en las regiones del Biobío y Ñuble no dejaron indiferente a Máximo Menem Bolocco, quien a través de redes sociales lanzó una dura reflexión en torno a la actitud que han tomado los chilenos en esta catástrofe.

El hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem se ha mantenido muy activo en redes divulgando información de refugios y donaciones para las familias afectadas en los siniestros, aunque esta vez publicó en Instagram un largo texto en el que hizo un llamado a retomar la solidaridad y amabilidad entre compatriotas.

¿Qué dijo Máximo Menem Bolocco?

"Me sorprende profundamente la indiferencia y el odio que se ha instalado entre personas que piensan distinto, especialmente en Chile. ¿Dónde quedó el Chile que se une, que se apoya, que se reconoce en el otro incluso en la diferencia?", afirmó al inicio de su publicación.

En la misma línea, aseguró que "hoy, cuando tantos compatriotas han perdido todo, cuando hay dolor, incertidumbre y necesidad, duele preguntarse: ¿dónde está la humanidad?, ¿dónde está el respeto?, ¿dónde está el cuidado por lo nuestro?".

Por eso hizo un llamado a no perder "nuestra identidad. No permitamos que el odio defina quiénes somos. Respetémonos en nuestras diferencias, escuchemos antes de atacar, cuidemos lo que compartimos".

Para cerrar, el influencer comentó que "seamos chilenos de verdad: solidarios, patriotas, amables. Apoyémonos mutuamente y aprendamos a convivir desde el respeto, por un bien mayor, por un bien común que se llama Chile".

Todo sobre Famosos chilenos