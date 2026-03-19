Zepeda es interrogado de sorpresa: Admite que viajó a Francia para ver a Narumi, reconoce mentira y explica compras cuestionadas

19 mar. 2026 - 11:28 hrs.

¿Qué pasó?

La tercera jornada del juicio contra Nicolás Zepeda estuvo marcada por un giro en la audiencia, luego de que el acusado fuera interrogado de manera sorpresiva por el presidente del tribunal de casación, en Lyon, Francia.

El juez confrontó al acusado por las contradicciones que ha tenido en sus diversas declaraciones, al igual como lo hizo la abogada de la familia de Narumi Kurosaki y la Fiscalía.

Zepeda reconoce que viajó para ver a Narumi

El chileno reconoció por primera vez que viajó a Europa con el objetivo de reencontrarse con Narumi Kurosaki. “Vine a Francia para encontrar a Narumi, para encontrar respuestas tras nuestra ruptura. Todo seguía en mi mente; necesitaba esas respuestas”, agregando que “sí, vine a ver a Narumi, para intentarlo de todos modos...”, señaló.

Cabe señalar que en un principio dijo que había viajado a Europa buscando posibilidades académicas y solo había viajado a Besanzón tras recibir un mensaje de la joven en el que se arrepentía de la relación que habían tenido.

Explicación por compras sospechosas

Durante el interrogatorio, también fue consultado por la adquisición de distintos elementos en un supermercado, entre ellos un bidón de combustible, un detergente y fósforos.

Ante esto, el chileno explicó que “tenía una mancha de suciedad en el auto, así que fui a Carrefour (supermercado) a buscar un limpiador sencillo. Mientras lo buscaba, al llegar a la caja, vi este bidón al final del pasillo. Recordé que a veces me quedo sin gasolina. Lo compré por si acaso necesitaba repostar...”, mientras que sobre los fósforos sostuvo que “los vi dispuestos en mosaico. Me parecieron bonitos, un pequeño guiño a mi viaje. Era algo barato”.

Movimientos en el campus y encuentro con Narumi

El acusado también relató su presencia en el campus donde residía la joven, reconociendo que intentó acercarse a su habitación. “Subí al primer piso para llamar a su puerta. Me di cuenta de que mi esfuerzo había sido en vano. En ese momento, entré en la cocina porque era la única puerta abierta. Por la ventana, creí ver a Narumi regresar al edificio con una chica. Fue entonces cuando entré en pánico porque no estaba sola. Intenté salir del edificio por otro lado”.

Sobre el posterior encuentro, indicó que “ella estaba llorando, me sorprendió un poco. Enseguida me di cuenta de que ambos estábamos contentos de vernos. Vi que estaba avergonzada, así que la invité a sentarse en el auto; hacía un poco de frío. Charlamos un poco...”.

Al ser consultado por qué mintió sobre el motivo de su viaje, respondió: “Creo que tenía miedo y un poco de vergüenza de admitir que iba a encontrarme con ella cuando la relación hubiera terminado, y de tener que explicar mi vida privada”.

La habitación de Narumi

Zepeda se refirió también al tiempo que ambos habrían pasado en el lugar donde se concentra la investigación: el dormitorio de la joven japonesa. “Estábamos con Narumi, retomamos nuestra rutina habitual de pareja, dormimos, compartimos comidas, vimos películas. Sí, nos quedamos en la habitación hasta que me fui a Dijon”.

Consultado por ruidos o gritos, respondió que “no oí nada, estaba dormido”.

Respecto a su salida, relató que “en realidad, me fui con prisa. Narumi me pidió que me fuera. Hubo una discusión... Me dijo que lamentaba lo sucedido. También estaban esas personas que habían llamado a su puerta antes. Me pidió que guardara silencio; quería esconderme de sus amigos. Me sentí un poco ofendido en ese momento, aunque ahora lo entiendo”.

Ante la consulta sobre si la joven seguía con vida al momento de retirarse, afirmó que “por supuesto”.

Un momento de tensión en la audiencia

Durante su turno la abogada de la familia Kurosaki, lanza un varias preguntas para poner a prueba al chileno. En ese momento, él levanta la mano intentando detener este aluvión de preguntas, mostrándose emocionalmente afectado, con lágrimas en su rostro.

En ese momento, Zepeda expresó que “sí, estoy pensando en Narumi”, y al ser consultado por la dificultad de ese recuerdo, añadió que “sí, es difícil”. Luego la abogada le pregunta si sueña con ella muerta, y él responde: “para nada, sueño con las cosas que hicimos juntos, sueño que todo está bien”.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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