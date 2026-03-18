Zepeda entró 57 veces al Facebook de Narumi: Abogada de la familia Kurosaki asegura que él sabía "todo lo que ella hacía"

18 mar. 2026 - 11:59 hrs.

¿Qué pasó?

En el segundo día del tercer juicio contra Nicolás Zepeda, chileno acusado de asesinar en Francia a su expareja japonesa Narumi Kurosaki, se repasaron algunos de los antecedentes del caso.

Uno de ellos apunta a que el connacional tenía acceso a la cuenta de Facebook de la joven, lo que fue comentado en exclusiva a Mucho Gusto por la abogada de la familia de la víctima, Sylvie Galley.

Zepeda tenía acceso a la cuenta de Facebook de Narumi

Christophe Touris, comandante de la policía francesa, aseguró que Zepeda tenía acceso a la cuenta de Facebook de Narumi y que ingresó más de 50 veces a su perfil.

"El chileno accedió a la cuenta de Narumi 57 veces, utilizando su nombre de usuario y contraseña, incluyendo 41 veces después de su partida a Francia. Se trata de actos probados de intrusión en la vida privada de Narumi. Simplemente la espió", reveló.

"Nicolás Zepeda leyó los mensajes de Facebook 157 veces, utilizando un traductor para comprenderlos. También visitó la página de Facebook de Arthur del Piccolo (el pololo francés de Narumi) 128 veces", complementó el investigador

"Lo hizo para que la gente creyera que ella estaba viva"

El periodista del área internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar, quien se encuentra en Francia cubriendo el juicio, logró conversar brevemente con la abogada de la familia de Narumi en uno de los recesos de la audiencia.

En la instancia, el comunicador le pidió a Sylvie Galley que explicara los antecedentes relacionados a la cuenta de Facebook de la joven japonesa y lo que habría hecho Zepeda con esta plataforma.

"La policía hizo una investigación y descubrió que él estaba revisando permanentemente (la cuenta de Facebook de Narumi)", comenzó señalando la profesional.

"Él estaba al tanto de todo lo que ella estaba haciendo, de toda la gente que ella veía y, después de su muerte, él siguió utilizándola", agregó.

En la instancia, la abogada afirmó que "él lo hizo para que la gente creyera que ella estaba viva y poder escapar de Francia".

Finalmente, Galley declaró que para la familia de Narumi, Zepeda es el culpable, porque "cada pista, cada indicio apunta hacia él. No hay otro sospechoso. Solo él tenía el móvil para matarla".

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