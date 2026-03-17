Tercer juicio de Nicolás Zepeda: Defensa pide investigar cuenta de Facebook, amigo de Narumi, ADN de un cojín e interrogar a mujer

17 mar. 2026 - 16:52 hrs.

¿Qué pasó?

El tercer juicio contra Nicolás Zepeda, el chileno acusado del presunto asesinato de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, comenzó este martes en el tribunal de Lyon, Francia, con una solicitud inesperada de la defensa: que el tribunal ordene nuevas pesquisas antes de continuar con el proceso.

El abogado Robin Binsard calificó esta instancia como “el juicio de la última oportunidad” y se mostró favorable incluso a aplazar el juicio para dar lugar a las nuevas diligencias. “Hay que hacer todo lo posible para que la verdad salga a la luz”, sostuvo.

Las cuatro diligencias solicitadas

La defensa presentó cuatro peticiones concretas al presidente del tribunal, Éric Chalbos. La primera apunta a solicitar nueva información a Facebook sobre el uso de la cuenta de Narumi Kurosaki durante los días posteriores a su desaparición, ocurrida el 4 de diciembre de 2016 en Besanzón.

La segunda busca tomar declaración a un amigo de la joven que tenía previsto visitarla precisamente durante la semana en que desapareció. La tercera solicitud apunta a identificar e interrogar a una mujer que podría haberse cruzado con Zepeda justo después de la presunta muerte de Narumi.

La cuarta y más llamativa es la identificación de un perfil de ADN hallado en un cojín de la habitación 106 de la residencia universitaria donde vivía la estudiante japonesa. Dicho perfil genético no corresponde ni a Zepeda ni a Kurosaki, lo que la defensa considera una línea de investigación pendiente.

La familia de Narumi rechazó las peticiones

La abogada de la familia Kurosaki, Sylvie Galley, se opuso firmemente a las solicitudes y argumentó que solo buscan “ganar tiempo en un procedimiento abierto hace casi 10 años”. En primera fila de la sala, la madre y las hermanas de Narumi siguieron la audiencia visiblemente afectadas. “Están viviendo una pesadilla”, afirmó Galley.

El presidente del tribunal aplazó hasta este miércoles su decisión sobre las nuevas pesquisas, luego de escuchar primero a los investigadores del caso.

Zepeda reiteró su inocencia

Desde el banquillo, Nicolás Zepeda reiteró su postura ante el tribunal: “Soy inocente. No maté a Narumi”. El chileno de 35 años, quien enfrenta la pena de cadena perpetua, rompió a llorar al recordar los dos años que pasó en régimen de aislamiento en la prisión de Besanzón entre 2020 y 2022.

Zepeda fue extraditado desde Chile a Francia a mediados de 2020 y desde entonces permanece en prisión preventiva. Este es su tercer juicio: fue condenado a 28 años en 2022, condena confirmada en 2023, pero la Corte de Casación anuló el proceso porque uno de los investigadores usó una presentación PowerPoint durante su declaración y realizó nuevas pesquisas sin avisar al tribunal.

Una investigación sin cadáver

El caso se sostiene sobre una densa acumulación de indicios: testimonios de estudiantes que escucharon “gritos de horror” esa noche, datos de telefonía, geolocalización del auto arrendado por Zepeda y evidencia de que alguien manipuló las redes sociales de Narumi para simular que seguía con vida.

Sin embargo, el cuerpo de la joven nunca fue encontrado, lo que la defensa esgrime como argumento central para sostener que no hay pruebas materiales del crimen. El tribunal tiene plazo hasta el 26 de marzo para determinar si Zepeda es culpable.

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