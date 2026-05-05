Jornadas de alimentos gratis en Estados Unidos: Requisitos para recibir comida sin costo en Florida

05 may. 2026 - 12:15 hrs.

La organización benéfica Farm Share distribuirá miles de toneladas de alimentos del 6 al 9 de mayo en Florida. Los voluntarios entregan estas provisiones gratuitas a las familias en Estados Unidos para combatir la inseguridad alimentaria que afecta hoy a las comunidades más vulnerables.

Esta entidad funciona como el banco de comida independiente más grande de la región y el número uno de todo el territorio estadounidense, al realizar la labor social de recuperar múltiples excedentes de los cultivos agrícolas y evitar su desperdicio masivo.

¿Qué se necesita para recibir alimentos gratis en Florida?

De acuerdo a Farm Share, los interesados necesitan cumplir ciertos pasos para acceder al beneficio, ya que el funcionamiento de la organización exige una herramienta virtual para registrar a cada solicitante autorizado:

Descargar la aplicación móvil de Farm Share en el teléfono y generar un código QR digital (válido por solo 24 horas). Transcurrido este período, solo se debe actualizar.

Mostrar el QR virtual o una captura de pantalla en el punto de entrega.

Si recoge los alimentos por otra persona (proxy), debe presentar su código QR.

Actualizar el documento electrónico para cada visita a los centros.

Al momento de registrarse, la base de datos protege toda la información personal y los directivos garantizan la privacidad absoluta de los datos del usuario.

Foto: Instagram @farmsharefl

¿Cuál es el cronograma de entrega de alimentos?

El cronograma de actividades señala que comenzarán a realizarse a partir de este 6 de mayo en diversas ubicaciones de las regiones norte y sur, donde los líderes del programa atenderán a las personas en horarios matutinos:

Punto de entrega 1 (6 de mayo): de 9.00 a 12.00 en Templo A.M. Cohen (1747 NW 3rd Ave, Miami, FL 33136).

de 9.00 a 12.00 en Templo A.M. Cohen (1747 NW 3rd Ave, Miami, FL 33136). Punto 2 (6 de mayo): de 9.30 a 12.00 en Sherbondy Park (777 Sharazad Blvd, Opa-locka, FL 33054).

de 9.30 a 12.00 en Sherbondy Park (777 Sharazad Blvd, Opa-locka, FL 33054). Punto 3 (7 de mayo): de 9.00 a 12.00 en Bushnell (90 CR-542D, Bushnell, FL 33513).

de 9.00 a 12.00 en Bushnell (90 CR-542D, Bushnell, FL 33513). Punto 4 (7 de mayo): de 9.00 a 12.00 en Grapeland Water Park (1550 NW 37th Ave, Miami, FL 33125).

de 9.00 a 12.00 en Grapeland Water Park (1550 NW 37th Ave, Miami, FL 33125). Punto 5 (8 de mayo): de 8.00 a 9.00 en Pensacola Caring Hearts (Food Pantry, 2105 W Gregory St, Pensacola, FL 32501).

de 8.00 a 9.00 en Pensacola Caring Hearts (Food Pantry, 2105 W Gregory St, Pensacola, FL 32501). Punto 6 (8 de mayo): de 9.00 a 12.00 en Jessie Trice Community Health System (5361 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142).

de 9.00 a 12.00 en Jessie Trice Community Health System (5361 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142). Punto 7 (9 de mayo): de 9.00 a 12.000 en Christ the King Church (16000 SW 112th Ave, Miami, FL 33157).

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Los organizadores recomiendan acudir temprano a los puntos para asegurar el recibimiento de los productos, ya que el inventario disminuye rápido por la altísima demanda. En algunos casos se deben presentar documentos adicionales para acelerar el proceso de entrega.

Esta iniciativa proporciona un alivio financiero importante para miles de residentes, por lo que las autoridades locales y organizaciones comunitarias trabajan juntas para combatir el hambre eficazmente.

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