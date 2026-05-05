Ramírez por ley de Reconstrucción Nacional: "Mientras antes se apruebe, antes parte la reactivación económica"

05 may. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, conversó durante la mañana de este martes con Radio Infinita y se refirió a la tramitación del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, anunciado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

¿Qué dijo el diputado Ramírez?

En entrevista con Juan Manuel Astorga, Ramírez destacó que -según su visión- en junio debería "salir de la Cámara de Diputados y en agosto del Senado".

"Mi experiencia me dice que este es un proyecto que debiera salir de la Cámara de Diputados en la primera semana de junio y luego en el Senado yo creo que se van a tomar un par de meses. En agosto debiéramos tener el proyecto aprobado en el Congreso. Eso es lo que creo que va a ocurrir", agregó.

El congresista indicó que "lo que yo quiero que ocurra es que esto sea lo más rápido posible, porque mientras antes se apruebe el proyecto, antes parte la reactivación económica".

La opinión del diputado sobre el rol de la DC

Ramírez continuó con su relato y señaló que "quiero destacar el cambio de tono que he visto en la Democracia Cristiana (DC)... yo he visto un giro en la DC".

El diputado se refirió a una frase del presidente de dicho partido, Álvaro Ortiz, acerca de una "voluntad de diálogo", lo que calificó como "buena señal", indicando que "el Gobierno debe tener ese mismo espíritu".

"Mientras con mayorías más amplias salga este proyecto, más certidumbre se entrega y eso genera efectos positivos en el mercado, particularmente en el mercado laboral", sostuvo.

Agregó que "bajar el impuesto solo al 25%, a mí eso no me gusta, porque la idea de bajarlo al 23% es volver a ser competitivos".

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