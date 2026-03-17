Caso Narumi: El tercer juicio contra Nicolás Zepeda entra en su fase decisiva ¿cuándo habrá veredicto y qué puede pasar?

17 mar. 2026 - 11:19 hrs.

El reloj corre en el Tribunal de Apelaciones de Lyon. Mientras el tercer juicio contra el chileno Nicolás Zepeda avanza, la pregunta que hoy se hacen Chile, Japón y Francia es la misma: ¿cuándo se sabrá el resultado y qué puede ocurrirle al acusado?

Desde Lyon, el enviado especial Pablo Cuéllar entregó este martes los detalles clave sobre los plazos y los escenarios que se abren para el chileno en lo que constituye la última instancia judicial posible en suelo francés.

El veredicto: fines de marzo o primera semana de abril

Según reportó Cuéllar, los dos juicios anteriores duraron aproximadamente dos semanas cada uno, contadas desde el inicio de la fase de testimonios y presentación de pruebas hasta la lectura de la sentencia.

Considerando que este tercer proceso acaba de comenzar, el veredicto se esperaría para el viernes de la próxima semana o, a más tardar, durante la primera semana de abril.

La justicia francesa es reconocida por la rapidez con que resuelve estos procesos una vez que ingresan a la fase oral. Existe una etapa previa de investigación que puede durar meses, pero una vez que el juicio comienza en sala, los tiempos son acotados.

Las tres opciones sobre la mesa

Para Nicolás Zepeda, este juicio abre tres caminos posibles, y ninguno es menor:

El primero es que se ratifiquen los 28 años de condena dictados en los dos procesos anteriores. Es el escenario que la acusación y la familia de Narumi Kurosaki buscan confirmar, argumentando que el conjunto de indicios — el viaje premeditado a Francia, ser la última persona en ver a Narumi con vida, las compras inusuales, su presencia en lugares sospechosos y los mensajes enviados desde el teléfono de la víctima tras su desaparición — es suficientemente sólido para sostener la condena.

El segundo escenario es que la pena se eleve a cadena perpetua. No está descartado, y dependería de que el tribunal considere que la gravedad del caso y las circunstancias del crimen justifican una sanción mayor a la ya impuesta. Es el escenario más temido por la familia del acusado.

El tercer camino es la absolución, que es precisamente lo que busca la defensa de Zepeda. Su abogado, el reconocido Sylvan Cornier — quien entre otros casos defendió al futbolista Karim Benzema — centrará su estrategia en demostrar fallas procedimentales durante la investigación y en insistir en la ausencia de pruebas científicas concluyentes: no hay cuerpo, no hay arma homicida, no se encontró ADN en la habitación de Narumi ni en el vehículo del acusado, y ninguna cámara registró lo que ocurrió tras el último encuentro entre ambos.

Sin vuelta atrás

Lo que hace a este tercer juicio especialmente crítico es que no habrá una cuarta oportunidad en Francia. Lyon alberga el Tribunal de Casación, la última instancia judicial del país. El veredicto que se dicte aquí será definitivo en territorio francés. La única vía de recurso que restaría sería acudir a la Corte Europea de Derechos Humanos, un camino largo, incierto y que trasciende el sistema judicial francés.

Por eso, para todas las partes — la familia de Narumi, que lleva más de diez años sin saber dónde está el cuerpo de su hija; la defensa de Zepeda, que apuesta por la absolución; y el propio acusado, que esta mañana volvió a decir "yo soy inocente" ante el tribunal — lo que ocurra en las próximas dos semanas en esta ciudad del sur de Francia será definitivo.

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