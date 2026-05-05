Trámites de inmigración para visa de turismo de Estados Unidos: ¿cuáles son las preguntas más importantes?

05 may. 2026 - 10:15 hrs.

Los controles migratorios en Estados Unidos pueden parecer intimidantes, pero en el caso de la visa de turismo (B1/B2), las preguntas que hacen los oficiales tienen un objetivo claro: confirmar que el visitante realmente viaja por motivos temporales y no planea quedarse de forma irregular.

Según el abogado migratorio Julio Oyhanarte, el nivel de interrogatorio puede variar dependiendo del perfil del viajero, aunque quienes ingresan con visa de turista suelen recibir más preguntas que otros.

¿Qué preguntan las autoridades migratorias?

¿Hasta cuándo se queda?: las autoridades esperan que el viajero tenga definido su itinerario, incluyendo fecha de regreso y boleto de ida y vuelta.

las autoridades esperan que el viajero tenga definido su itinerario, incluyendo fecha de regreso y boleto de ida y vuelta. ¿Cuánto dinero lleva?: buscan confirmar que la persona tiene medios suficientes para costear su estadía. En este punto, se recomienda no llevar más de 10.000 dólares sin declarar, pues existen controles estrictos.

buscan confirmar que la persona tiene medios suficientes para costear su estadía. En este punto, se recomienda no llevar más de 10.000 dólares sin declarar, pues existen controles estrictos. ¿Dónde se hospedará?: ya sea un hotel o la casa de un familiar, por lo que es importante tener clara la dirección.

ya sea un hotel o la casa de un familiar, por lo que es importante tener clara la dirección. ¿Cuál es el motivo del viaje?: esperando una respuesta coherente con actividades turísticas como compras, eventos o visitas.

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De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés), el oficial de inmigración tiene la última palabra sobre la admisión al país y evalúa si el visitante cumple con los requisitos de entrada.

En su guía oficial en inglés, el CBP señala que los viajeros deben demostrar lazos fuertes con su país de origen (como trabajo o familia) y evidencias de que regresarán, además de responder con honestidad y claridad.

También advierten que mentir o dar información inconsistente puede resultar en la negación de entrada inmediata.

En síntesis, las preguntas más importantes en inmigración giran en torno a cuatro aspectos: duración del viaje, solvencia económica, lugar de alojamiento y propósito de la visita. Tener respuestas claras, documentos de respaldo y coherencia en la información es fundamental para evitar inconvenientes al ingresar a Estados Unidos.

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