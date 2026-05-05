OMS sospecha que hubo transmisión de hantavirus entre personas a bordo de crucero en Cabo Verde

05 may. 2026 - 10:31 hrs.

¿Qué pasó?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sospecha que hubo transmisión del hantavirus entre personas a bordo del crucero anclado en Cabo Verde, con tres pasajeros muertos.

"Teniendo en cuenta la duración del período de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco", y "creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho", dijo ante la prensa María Van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias y pandemias del organismo con sede en Ginebra.

Los casos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este martes dos casos de hantavirus e identificó otros cinco casos sospechosos relacionados con el foco que ya ha causado tres muertes en un crucero anclado en Cabo Verde, en el Atlántico.

El navío, el MV Hondius, había zarpado de Ushuaia, en Argentina, hacia Cabo Verde, y cuenta actualmente con 147 pasajeros y tripulantes, según el boletín informativo de la OMS.

Este martes aún seguía sin saberse con certeza dónde atracará el navío. Tras ser rechazado en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, podría dirigirse al archipiélago español de las Islas Canarias.

Imagen del crucero / AFP

Las primeras sospechas

La OMS señaló que fue informada el 2 de mayo de que había pasajeros con una afección respiratoria grave a bordo del crucero.

"Hasta el 4 de mayo de 2026 se han identificado siete casos (dos casos de hantavirus confirmados en laboratorio y cinco casos sospechosos), con tres fallecimientos, un paciente en estado crítico (en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica) y tres personas que presentan síntomas leves", que siguen a bordo, detalló la OMS.

Fiebre y síntomas gastrointestinales

El primer caso sospechoso es el de un neerlandés de 70 años que el 6 de abril "presentó síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve a bordo del buque", explicó la OMS.

El 11 de abril su estado se agravó y falleció ese mismo día, aunque no se llevó a cabo ninguna prueba microbiológica.

El operador del crucero, Oceanwide Expeditions, explicó que su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena (Reino Unido) el 24 de abril, acompañado por su esposa, una mujer neerlandesa de 69 años.

La mujer tenía "síntomas gastrointestinales" y fue llevada en avión a Johannesburgo, donde falleció en un hospital dos días más tarde, indicó la OMS. En su caso, se confirmó el lunes la presencia de hantavirus.

"Se han iniciado investigaciones para localizar a los pasajeros de ese vuelo" de Santa Elena a Johannesburgo, añadió la OMS.

El trabajo de equipos médicos

Equipos médicos han subido al crucero para examinar a las personas enfermas. Las islas de Las Palmas y Tenerife, en las Islas Canarias, están "siendo consideradas" para desembarcar a los pasajeros, señaló Oceanwide Expeditions en un comunicado el lunes.

Por su parte, la empresa dejó en claro que se estaban aplicando "estrictas medidas de precaución" y de "aislamiento".

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