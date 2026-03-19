Juicio contra Nicolás Zepeda: Fotografías de la habitación de Narumi Kurosaki marcan la tercera jornada

19 mar. 2026 - 08:17 hrs.

¿Qué pasó?

La tercera jornada del juicio contra Nicolás Zepeda estuvo marcada por la exposición de una serie de fotografías de la habitación de Narumi Kurosaki. Se trató de cerca de 21 imágenes que mostraron distintos elementos del lugar donde se presume habrían ocurrido los hechos.

En los registros aparecían muebles, la cama y objetos personales, incluyendo una taza que, según se expuso, tendría huellas del acusado. Las imágenes fueron presentadas al interior del tribunal y no pueden ser difundidas públicamente.

Posturas contrapuestas sobre la escena

Mientras la parte acusatoria sostiene que en ese espacio se habría cometido el crimen, la defensa planteó que no existen rastros de sangre ni señales de violencia que confirmen esa hipótesis.

Desde la representación de la familia de la joven, en tanto, se insistió en que Zepeda habría permanecido cerca de 30 horas en el lugar, lo que, según su planteamiento, podría explicar la ausencia de evidencias visibles.

El testimonio de un cercano

La jornada anterior se retomaron antecedentes entregados por Jérémie Bride, quien participó en su búsqueda tras la desaparición. El testigo relató el contacto que mantuvo con Zepeda, quien durante la comunicación le mostró una bandera chilena para demostrar que se encontraba en el país.

En ese contexto, señaló que “yo no le pedí que enviar una foto con la bandera chilena, yo solo quería saber si tenía alguna noticia de Narumi, eso era todo”, agregando que “en ese momento, no se trataba de sospechar. En aquel entonces, se trataba de recopilar información sobre dónde estaba Narumi”.

Solicitudes de la defensa

La defensa del imputado centró parte de sus argumentos en la necesidad de profundizar diligencias que, a su juicio, siguen pendientes. Entre ellas, insistieron en reabrir la investigación y revisar antecedentes vinculados a la habitación.

Uno de los puntos abordados fue la existencia de rastros genéticos no identificados. En esa línea, el abogado Robin Binsard indicó que “aplaudo hoy la decisión del tribunal que ha deseado reexaminar los archivos para ver si este ADN existía en un archivo o en otro”, añadiendo que “sea cual sea el resultado de esta búsqueda, incluso si este ADN no se identifica en un archivo, sabemos que está en el centro de este caso y que permite una zona de duda en beneficio del señor Nicolás Zepeda”.

Cuestionamientos a registros digitales

Otro de los aspectos abordados durante el jornada tuvo relación con la información obtenida desde la cuenta de Facebook de la víctima, lo que fue cuestionado por la defensa.

El abogado Sylvain Cormier sostuvo que “cuando fuimos a ver el registro de Facebook, nos dimos cuenta de que no están las direcciones IP, no existe la noción de mensaje enviado”, agregando que “hay que entender que esa es la caja negra de Facebook, entonces eso plantea un enorme problema. Si el mensaje que se supone que fue enviado por Nicolás Zepeda no se considera como enviado en el registro de Facebook, bueno, eso forma parte la zona de dudas”.

Testimonios pendientes

La jornada también contemplaba la declaración de residentes del complejo universitario donde vivía la joven, aunque varios de ellos finalmente no prestaron testimonio.

Entre los casos mencionados se encuentra el de Shintaro Obata, quien residía en una habitación contigua y que, según se informó, no declarará por ahora ni siquiera de forma remota.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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