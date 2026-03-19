Contraloría confirma intervención de asesor en atención de la madre de la exministra Aguilera en Hospital del Salvador

19 mar. 2026 - 09:18 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó un sumario administrativo luego de confirmar que Manuel Nájera De Ferrari, jefe de asesores de la entonces ministra de Salud Ximena Aguilera, tomó contacto con autoridades del Hospital del Salvador para advertirles “anticipadamente” sobre la llegada de la madre de la secretaria de Estado.

Según informa radio Bío Bío, el hallazgo está contenido en un informe reservado de 32 páginas, donde se detalla que la intervención ocurrió antes de la atención y cirugía de la paciente. El documento, emitido tras un oficio del diputado Daniel Lilayu (UDI), concluye que no había antecedentes que justificaran una “atención preferente” respecto de otros usuarios del hospital.

Comunciaciones previas

El informe señala que el 23 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas, Nájera De Ferrari “se comunicó a través de diferentes medios” con directivos del hospital para entregar datos sobre la paciente y su traslado a la Unidad de Emergencia.

Producto de esas gestiones, se generaron “coordinaciones internas” entre la directora subrogante, el jefe de Emergencia y personal de enfermería. Más tarde, a las 14:30, el asesor se presentó en la oficina de la Dirección y notificó que la ministra Aguilera arribaría al recinto.

Para la Contraloría, esta actuación podría vulnerar el artículo 62 de la Ley N° 18.575, que prohíbe a funcionarios públicos usar su cargo para beneficios propios o de terceros.

Atención preferente y tiempos de espera

El organismo fiscalizador contrastó la situación con los tiempos de espera de otros pacientes: mientras la madre de Aguilera fue admitida y evaluada en menos de seis horas, había personas con diagnósticos similares que aguardaban casi 41 horas, e incluso más de 123 horas por una cama básica.

El informe subraya: “No se advierten motivos que justifiquen la atención preferente de la paciente, por lo que la situación descrita no se condice con el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República”.

Respuesta del hospital

El director del Hospital del Salvador reconoció las comunicaciones entre el asesor y el personal, pero negó que se hubiera otorgado un trato privilegiado. Aseguró que no se entregó “información clínica o administrativa de la paciente” y que las gestiones se limitaron a coordinar la visita de la ministra.

En sus palabras: “No se logra advertir que las comunicaciones descritas hayan justificado o provocado una atención preferente, toda vez que no existió instrucción alguna en tal sentido y, más relevante aún, porque la paciente no recibió una atención distinta o prioritaria respecto del resto de los usuarios”.

Irregularidades adicionales

El informe también detectó que la ficha clínica de la paciente fue modificada el 24 de diciembre de manera irregular, utilizando el perfil de una enfermera que no estaba presente en el hospital a la hora registrada. Según el documento, el cambio se realizó por una “llamada de la jefatura”.

Además, se constató que la paciente ingresó a pabellón fuera de la programación oficial, lo que provocó la postergación de una cirugía y la cancelación de otras dos. Ese día había 29 personas esperando intervención, algunas con demoras de hasta doce días.

Declaraciones de la exministra Aguilera

Consultada, Ximena Aguilera reiteró lo dicho en un punto de prensa anterior: “Quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre”.

El Hospital del Salvador, en tanto, informó que está revisando los antecedentes antes de emitir un pronunciamiento oficial.