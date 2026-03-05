"Es muy normal": Vallejo ante informe de Contraloría que detectó uso de auto fiscal para asistir a actos del PC y PS

05 mar. 2026 - 15:20 hrs.

A través de un informe, la Contraloría General de la República (CGR) detectó que la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, utilizó un auto fiscal para fines político-partidistas. Esto se remonta a junio de 2023, cuando se trasladó hasta el Teatro Coliseo para asistir al aniversario del Partido Comunista (PC).

Lo mismo ocurrió en abril de 2024, cuando la secretaria de Estado hizo uso del mismo medio de transporte para dirigirse al aniversario del Partido Socialista (PS).

Ante esto, la Contraloría recordó que "los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones. No resultó procedente que la autoridad en análisis asistiera a las actividades descritas en un vehículo fiscal".

La respuesta de la ministra Vallejo

Según informó Emol, la ministra respondió a esta situación y explicó que "cuando a los partidos oficialistas de nuestra coalición o del gobierno que sea, nos extienden invitaciones para participar de los actos de sus aniversarios, es muy normal que los ministros, sobre todo los ministros que somos políticos del comité político, asistamos a estos actos".

"Pero sin perjuicio de eso, nosotros estamos enviando todos los antecedentes para el proceso de reevaluación, estamos muy tranquilos de que aquí todo nuestra actividad se ha ajustado a la normativa vigente y en el marco además de nuestras funciones", detalló.

Vallejo, además, puntualizó en otro reparo realizado por la Contraloría, que indagó que ella, en 2023, se trasladó en un vehículo fiscal de su domicilio en Ñuñoa a Las Condes: "Tiene que ver con una urgencia de carácter alérgica que tuve", cerró.

Todo sobre Camila Vallejo