Elevan "alerta técnica amarilla" para el volcán Láscar: "Es posible la ocurrencia de explosiones menores"

05 mar. 2026 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y Senapred concretaron una mesa técnica este jueves para evaluar la situación en la que se encuentra el volcán Láscar, en la región de Antofagasta. Luego de los reportes, se decidió elevar la alerta volcánica de nivel verde a amarilla.

Los especialistas indicaron que esto se fundamenta en "un aumento sostenido de la sismicidad volcano-tectónica (asociada a fracturamiento de roca), evidenciada en la presencia de distintos tipos de eventos sísmicos".

"A ello se suma un incremento en la radiancia térmica y en las emisiones de dióxido de azufre hacia la atmósfera, detectadas mediante sensores satelitales, lo que sugiere la presencia de un cuerpo de magma a niveles someros", manifestaron.

Agregaron que "esta condición de inestabilidad técnica implica que bajo estas condiciones, es posible la ocurrencia de explosiones menores o pulsos eruptivos sin señales precursoras, potencialmente con energías superiores a las habitualmente registradas en este macizo".

"El volcán está fuera de su nivel base de actividad"

Álvaro Amigo, jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV) de Sernageomin, dijo que "estos antecedentes, más la vigilancia satelital con respecto a la radiancia térmica, hacen evaluar que el volcán está fuera de su nivel base de actividad".

"Se recomienda seguir la evolución de este proceso, a través de los canales de Sernageomin y Senapred", añadió el experto.

Todo sobre Senapred