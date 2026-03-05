Vuelve el Xtreme Fall pero con otro nombre: Así será Happyland Park

05 mar. 2026 - 16:33 hrs.

¿Qué pasó?

A partir del primer fin de semana de marzo los amantes de Fantasilandia podrán encontrar distintas atracciones que solían estar ubicadas en la clásica locación del Parque O'Higgins en el Happyland Park de Mall Plaza Oeste.

En este espacio se materializa la unión de fuerzas de dos grandes líderes, para lanzar una categoría inédita de un parque de entretención outdoor en un centro comercial, convirtiendo a este espacio en el primero de estas características, en Chile y en el Cono Sur", explicó Daniela Mayorga, gerente comercial de Happyland.

"Lo que ofrecemos al público son algunos de los juegos más esperados por las personas, con un mix de experiencias de adrenalina controlada, muy seguros, al aire libre y distintos de los que existen en otros espacios de la compañía", agregó.

El regreso del Xtreme Fall con nuevo nombre

La propuesta, que incluye desde el clásico Mega Drop (conocido en Fantasilandia como Xtreme Fall) al WTren Infantil pensado en el disfrute de los más pequeños, se ve "robustecida", según indican desde el parque de entretenciones, por las características de Mallplaza Oeste.

"Nuestros centros urbanos evolucionan constantemente para cumplir la totalidad de las necesidades de nuestros visitantes. Hoy esa demanda se centra en espacios potentes de conexión y entretenimiento, donde las familias y amigos puedan encontrarse", firmó Alfredo Camponovo, Gerente División Chile de Mallplaza.

Happyland Park operará desde este viernes 6 de marzo, durante temporada baja, viernes y sábado de 14 a 21 horas, y los domingos de 13 a 20 horas. Los tickets pueden adquirirlos en la boletería ubicada en el parque o bien, utilizando los créditos de su tarjeta Happyland.

