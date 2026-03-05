La emblemática cadena de electrodomésticos Garbarino declaró quiebra tras 74 años de historia en Argentina

05 mar. 2026 - 17:35 hrs.

Una de las cadenas de electrodomésticos más reconocidas de Argentina llegó a su fin. La Justicia decretó la quiebra definitiva de Garbarino, poniendo punto final a un largo proceso de salvataje que no logró rescatar a la histórica empresa fundada en 1951.

El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, a cargo del juez Fernando D'Alessandro, ordenó este miércoles la liquidación total de la compañía, luego de constatar que no existían condiciones para continuar con el concurso de acreedores iniciado en noviembre de 2021.

De gigante del retail a la liquidación

Garbarino fue fundada hace más de siete décadas por los hermanos Daniel y Omar Garbarino, convirtiéndose con los años en la principal cadena de venta de electrodomésticos y electrónica de Argentina. En su época de mayor auge, contaba con más de 200 sucursales y daba empleo a cerca de 4.500 personas en todo el país.

Sin embargo, la empresa acumuló años de crisis que resultaron imposibles de revertir. Desde junio de 2020, la compañía pertenecía al empresario Carlos Rosales, quien también adquirió en ese entonces Radio Continental -vendida a comienzos de 2025- además de otros negocios del grupo, como la financiera Fiden y plantas productivas en Tierra del Fuego.

Un agónico proceso final

Al momento de decretarse la quiebra, Garbarino operaba en un estado mínimo: apenas 20 trabajadores, tres locales activos —ubicados en el barrio porteño de Belgrano, frente a Tribunales y un outlet en Almagro— y ventas que en enero de este año apenas alcanzaron los 1,7 millones de pesos argentinos.

El deterioro era evidente también en su inventario: el síndico del caso informó que al 31 de enero solo quedaban 1.597 unidades en stock, muchas de ellas descritas como "mercadería obsoleta y deteriorada con poco valor". El centro logístico de La Tablada, donde trabajaban cerca de 200 personas, ya había cerrado sus puertas, quedando en funcionamiento únicamente un depósito de 2.500 metros cuadrados en la localidad de Garín.

Sin compradores ni rescate posible

La empresa intentó por distintas vías encontrar un salvavidas. Durante el proceso conocido como "cramdown", mecanismo legal que permite a terceros adquirir una empresa en crisis, solo se inscribió la sociedad Vlinder como interesada, pero nunca presentó una propuesta formal de reestructuración. Negociaciones anteriores con el fondo Inverlat, dueño de la marca Havanna, también fracasaron.

En abril del año pasado, la Justicia ya había decretado una primera quiebra, que Garbarino logró levantar depositando parte de la deuda reclamada por sus acreedores. Esta vez, sin embargo, no hubo vuelta atrás.

La misma suerte corrió Compumundo, la cadena de informática del grupo, que tampoco recibió interesados en su proceso de venta. Asimismo, en julio de 2024 se había declarado la quiebra de Garbarino Viajes, el brazo turístico de la empresa.

Próximos pasos: liquidación de activos

Con la quiebra decretada, la sindicatura iniciará ahora la detección y tasación de los activos disponibles para su posterior liquidación, salvo que surjan interesados en adquirirlos junto con la marca. Entre los bienes a liquidar se incluyen las plantas productivas de Tierra del Fuego, que llevan tiempo paralizadas y no pudieron venderse.

La resolución también dispuso el cierre de las cuentas bancarias de la empresa, la prohibición de explotación comercial y la restricción de salida del país para sus ejecutivos sin autorización judicial.

Los acreedores —que incluyen bancos, proveedores y exempleados— tendrán plazo hasta el 24 de junio para presentar sus planteos en el marco de la determinación final del pasivo de la quiebra.