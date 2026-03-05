Acusan a Kaminski de nueva deuda millonaria: Socio de fonda "Doña Flor" se querelló por presunta estafa de $180 millones

05 mar. 2026 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los socios inversores de la fonda "Doña Flor" se querelló el pasado 2 de marzo contra Francisco Kaminski por una presunta estafa en la producción del evento y que tendría como perjuicio total $180 millones de pesos.

José Tomás Devlahovich estableció un acuerdo comercial con el exanimador el año pasado, previa realización del evento de septiembre, y su participación habría sido esencial para financiar gran parte de él.

La presunta estafa de Kaminski

En el contrato que firmaron se estableció que Kaminski era el administrador principal de la fonda, quien ya tenía los permisos básicos para realizarla con parrilla de artistas ya anunciada, y eso convenció a Devlahivich para entrar en el negocio, según constató The Clinic.

El exsocio de "Doña Flor" habría desembolsado solo en transferencias alrededor de $150 millones en pagos de la producción, artistas y gastos operativos, y fueron hechos hacia una sociedad que tenía vínculos con Francisco Kaminski.

La luz roja se encendió cuando Devlahivich detectó sobrepagos en los contratos de los artistas, diferencias entre presupuestos y pagos finales, y otros pagos que no se rindieron de manera formal. Sin embargo, la alarma sonó cuando la empresa titular del recinto de La Florida le comunicó que no se tenía ningún contrato formal con Francisco Kaminski.

El inversionista debió negociar directamente con la empresa titular y desembolsar más dinero para arrendar el recinto, lo que elevó los costos para mantener el evento, por lo que se estima que el monto ascendió a los $180 millones. Actualmente, el Ministerio Público está investigando para esclarecer los hechos y determinar si se cometió o no la estafa.

