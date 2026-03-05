Muere a los 83 años el doctor Andrei Tchernitchin: Conocido médico cirujano por su defensa al un medioambiente

05 mar. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, se informó el fallecimiento del doctor Andrés Tchernitchin Varmalov, médico cirujano conocido por su lucha en pro de un medioambiente libre de contaminación.

El profesor titular de la Universidad de Chile murió a los 83 años de edad, en circunstancias que no han sido informadas.

La trayectoria de Tchernitchin

Desde la casa de estudios destacaron que el médico "se dedicó a la defensa del derecho a un medioambiente libre de contaminación y del derecho a la salud, a través de publicaciones e investigaciones académicas, campañas educativas, participación en comisiones gubernamentales, así como denuncias públicas sobre los efectos nocivos de tóxicos sobre la calidad de vida de las personas".

Nacido en Santiago el 26 de septiembre de 1942, se tituló como médico cirujano en la Universidad de Chile en 1968. Posteriormente se especializó en Biología de la Reproducción en el mismo plantel y realizó una estadía postdoctoral en la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, enfocándose en toxicología ambiental.

En 2004 alcanzó la jerarquía de Profesor Titular. Fue jefe del Laboratorio de Endocrinología Experimental y Patología Ambiental del ICBM y también director científico y docente del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, consejo asesor de la Presidencia de la República.

Aportes científicos y defensa ambiental

Entre sus contribuciones científicas se cuentan el descubrimiento y caracterización del primero de los mecanismos no genómicos de acción de hormonas esteroidales en el útero; el hallazgo de la primera molécula de adhesión leucocito-endotelio, correspondiente a los receptores de estrógeno en la superficie de los leucocitos eosinófilos; la hipótesis sobre el papel de los eosinófilos en la regulación de respuestas inmunes por los glucocorticoides y el estudio toxicológico de la interacción de contaminantes ambientales con respuestas estrogénicas.

Publicó más de 30 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, además de capítulos de libros. En 2024, el Colegio Médico de Chile editó el libro “Un ecólogo de delantal blanco”, que reúne textos destacados del académico y reconoce su aporte en la lucha contra los impactos de la contaminación en Chile.

La Universidad destacó que el doctor Tchernitchin constituyó y dirigió durante varios años el Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico y que se abocó “a la lucha contra los impactos y efectos en el ser humano de la contaminación y los usos de sustancias o elementos nocivos para la salud, ayudando a limitarlos, a generar normativas para evitarlos e, incluso, a frenar proyectos que fueran contra el bienestar de la ciudadanía”, mencionando entre otros casos las intoxicaciones masivas en Quintero-Puchuncaví, la contaminación con arsénico en Antofagasta y los daños en el Río Maipo y en el agua en Coyhaique.

Durante su trayectoria recibió diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014 y, en 2021, la Condecoración de Honor de la Orden Médica.

Condolencias del Colegio Médico y velatorio

Desde el Colegio Médico señalaron: “Lamentamos el fallecimiento del Dr. Andrés Tchernitchin Varmalov, médico cirujano, graduado de la Universidad de Chile, en 1968”.

La entidad agregó que “se convirtió en un emblema de la lucha contra los impactos y efectos en el ser humano de la contaminación y los usos de sustancias o elementos nocivos para la salud, ayudando a limitarlos, a generar normativas para evitarlos e incluso, a frenar proyectos que fueran contra el bienestar de la ciudadanía”.

El gremio indicó además que fue dirigente del Colegio Médico desde 1998, en distintas ciudades del país, destacando su participación en el Departamento de Salud y Medio Ambiente y en diversos cargos directivos. “Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades, colegas y seres queridos en este difícil momento”, señalaron.

Sus restos serán velados en la Iglesia Ortodoxa de la Santísima Virgen María, ubicada en Pedro de Valdivia 92, en la comuna de Providencia. El velatorio se realizará el jueves 5 de marzo, desde las 13:00 hasta las 18:30 horas, y el viernes 6 de marzo, desde las 10:00 hasta las 18:30 horas. Ese mismo viernes se efectuará un pequeño responso en horario por confirmar.