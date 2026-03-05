Así puedes obtener de manera gratuita tu certificado de nacimiento

05 mar. 2026 - 16:00 hrs.

El certificado de nacimiento es un documento legal de gran importancia para cualquier ciudadano. Este documento, que sirve como base de la identidad civil, se puede obtener de manera gratuita, bajo ciertas condiciones.

Según ChileAtiende, este certificado acredita número de inscripción, nombre, RUN, registro, fecha y lugar de nacimiento de una persona.

La legislación vigente lo establece en tres tipos: “Todo trámite”, “Asignación Familiar” y “Matrícula”.

¿Cómo obtener de manera gratuita el certificado de nacimiento?

Hay dos opciones para obtener de manera gratuita el certificado de nacimiento: La primera es ingresar al sitio web del Registro Civil, a través del siguiente enlace. La segunda es acudir a las sucursales y Módulos Express ChileAtiende.

En las oficinas del Registro Civil de cada localidad también se puede adquirir el documento, pero se debe consignar un pago por el trámite. En caso de “Todo trámite”, el monto es de $710 y si es “Asignación Familiar” o “Matrícula” se pagan $290.

¿Qué se necesita para obtener el documento legal?

Para solicitar el certificado de nacimiento hay que suministrar cierta información. Si el trámite se hace en línea, se necesita el RUN, número de documento de la cédula de identidad y correo electrónico.

En cambio, si se acude a la oficina, solo se deberá indicar el RUN y el tipo de certificado que se necesita (todo trámite, Asignación Familiar o matrícula).

