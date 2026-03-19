Sigue conectado: Desmienten muerte de carabinero que fue baleado durante fiscalización en Puerto Varas

19 mar. 2026 - 07:21 hrs.

¿Qué pasó?

Desde Carabineros desmintieron este jueves la muerte del sargento segundo Javier Figueroa, quien en la mañana del pasado 11 de marzo fue baleado en medio de una fiscalización en la comuna de Puerto Varas, región de Los Lagos.

La aclaratoria surgió luego de que durante la noche se informara el fallecimiento del uniformado, quien permanece conectado en un centro asistencial en Puerto Montt.

Desmienten muerte de carabinero

Pese a que desde diversas instituciones ya habían entregado las condolencias correspondientes, como la PDI y la Delegación Presidencial Provincial de Osorno, desde la policía uniformada aclararon que no han recibido un parte médico que de cuenta del fallecimiento.

De hecho, aseguraron que sigue conectado a la espera de procedimientos médicos, y que esta sería una jornada delicada y decisiva.

¿Qué se sabe del baleo al carabinero?

Todo comenzó a eso de las 06:00 horas del miércoles 11 de marzo, cuando un vecino se contactó con el 133 para dar cuenta de personas consumiendo alcohol en la vía pública, en calle San Francisco.

A partir de allí, una patrulla policial se hizo presente para realizar la fiscalización y segundos más tarde -por razones que se investigan- un funcionario de Carabineros resultó baleado en su cabeza.

Lo anterior generó un operativo, que incluyó el traslado de la víctima al un centro médico de Puerto Montt, en el que fue diagnosticado con muerte cerebral.

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