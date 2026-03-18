Entraron a robar a casa de adulta mayor en La Reina y Carabineros descubrió que tenía plantaciones de marihuana: Fue detenida

18 mar. 2026 - 01:26 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la tarde de este martes, personal de Carabineros acudió a un procedimiento por robo en una vivienda en la comuna de La Reina, en que la víctima fue una mujer de 68 años.

El hecho ocurrió en calle Luis Vivanco Castro pasadas las 12:00 horas de la tarde, momentos en que la propietaria no estaba en la vivienda y al regresar, a eso de las 15:00 horas, se percató que su casa estaba desordenada y que habían entrado a robar algunas especies.

Descubren plantaciones de marihuana en casa de mujer víctima de robo

Entre las pertenencias robadas, Carabineros constató la sustracción de tres computadores y diversas especies de valor. Sin embargo, la policía se llevó una sorpresa mayor cuando registraba la vivienda.

Resulta que en el patio de la casa, la mujer tenía plantaciones de Cannabis Sativa, al igual que al interior de la propiedad "se detectó una cantidad indeterminada de la misma sustancia vegetal en proceso de secado", señaló la policía.

"Se procedió a la detención de al residente del domicilio, así como la incautación de las plantas de Cannabis Sativa", declaró la Mayor Carolina Constanzo de la 16° Comisaría de La Reina.

Cabe destacar que se desconoce el paradero de el o los sujetos que ingresaron a robar a la casa, mientras que la adulta mayor pasará este miércoles a control de detención.

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