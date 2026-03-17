"Los niños de Puente Alto no van a crecer viendo cómo se drogan": El tenso cruce entre alcalde Toledo y habitante de ruco

17 mar. 2026 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

Durante un operativo nocturno en Puente Alto en el que participó el alcalde Matías Toledo, se vivió una tensa discusión entre el edil y una persona en situación de calle debido a que lo desalojaron de un ruco, donde junto a otra persona estaba drogándose.

En ese sentido, Toledo lo criticó por haber instalado el ruco en vía pública, drogarse y, sobre todo, hacerlo al frente de un colegio. Según se pudo constatar, múltiples denuncias vecinales fueron interpuestas por consumo de alcohol y drogas, riñas y actos de connotación sexual en el lugar.

"Los niños de Puente Alto no van a crecer viendo cómo se drogan"

La discusión comenzó porque la persona en situación de calle cuestionó el procedimiento de seguridad, pero el jefe comunal no lo dejó seguir y lo frenó en seco, cuestionándolo a él sobre la escena que presencian los alumnos del colegio todos los días en la calle.

"Todos los días se viene a conversar con ustedes. ¿Qué solución tengo que darle yo? ¿Qué se cree? Está equivocado usted. Los niños de Puente Alto no van a crecer viendo cómo ustedes fuman pasta base afuera de los establecimientos educacionales", expresó Matías Toledo.

La persona en situación de calle le exigía ayuda a la municipalidad, pero el alcalde fue enfático en decirle que no lo harán: "Todos los días los sacamos de acá. No los vamos a ayudar cuando estén consumiendo droga al frente de los colegios, porque los niños no tienen por qué crecer viendo cómo ustedes se drogan".

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