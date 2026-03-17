Padre salva a su hija de dos años en portonazo en Pudahuel: Está grave tras ser golpeado con un martillo y apuñalado

17 mar. 2026 - 07:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un padre fue atacado por un grupo de delincuentes en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, mientras intentaba proteger a su hija de dos años durante un portonazo.

El hombre fue golpeado con un martillo y apuñalado, quedando con lesiones de gravedad, mientras que la menor no resultó herida.

El portonazo

El hecho ocurrió cuando la víctima llegaba a su vivienda con la niña, quien iba sentada en su silla en la parte posterior del vehículo. En ese momento fue interceptado por cuatro sujetos que descendieron con elementos contundentes para intimidarlo.

Al percatarse de la situación, el hombre comenzó a forcejear con los delincuentes con el objetivo de sacar a su hija del automóvil. Se aferró tanto a las llaves como a la menor, intentando retirarla del vehículo mientras los atacantes actuaban de forma agresiva.

El teniente Manuel Narváez, de la Prefectura Santiago Occidente, explicó que “procedieron a intimidarlo con armas de fuego a rostro cubierto, y la persona al percatarse que se iban a llevar su vehículo, recuerda que mantenía a su hija de dos años en el asiento trasero, en la silla de la menor, y forcejea con los individuos para poder sacar a su hija desde el interior del vehículo”.

Golpes con martillo y una puñalada

En medio del ataque, uno de los sujetos sacó un objeto contundente y comenzó a golpearlo en el rostro, mientras otro utilizó un arma cortopunzante para herirlo en una de sus extremidades.

“Uno de estos antisociales sustraen desde su vestimenta un objeto contundente, al parecer un martillo, y proceden a propinarle golpes en su rostro y, a la vez, también una puñalada en su extremidad inferior”, detalló el oficial.

Vecinos frustran el robo

El violento episodio generó la reacción de vecinos del sector, quienes al escuchar gritos salieron en ayuda de la víctima. La presencia de otras personas en el lugar provocó que los delincuentes desistieran del robo y escaparan.

Según los antecedentes, incluso habrían amenazado a quienes intentaron intervenir, lo que generó tensión en el lugar antes de su huida.

Estado de la víctima y la menor

Tras el ataque, un vecino trasladó al hombre hasta un recinto asistencial. Ingresó en riesgo vital, pero logró ser estabilizado y actualmente se encuentra fuera de esa condición, aunque permanece en estado grave.

“Ahora está mejor, evolucionó de mejor forma. En la primera instancia nos dijeron que estaba en riesgo vital por la situación”, relató un familiar de la víctima.

“Lo empezaron a golpear, lo apuñalaron, amenazaron a los vecinos que trataron de socorrer en el momento. Los vecinos no sabían si realmente el armamento que traían era de verdad o de mentira. Gracias a Dios, al parecer era de fogueo, pero entre todos lo apuñalaron, le pegaron con un martillo en la cabeza, lo dejaron con un hematoma”, agregó.

La menor, en tanto, no tuvo contacto con los delincuentes y se mantiene junto a su familia, sin lesiones.

Diligencias en curso

El hecho ocurrió en la intersección de calle Papa Calixto con Papa Anacleto, en la zona sur de la comuna. En el lugar existen diversos registros audiovisuales que están siendo analizados para identificar a los responsables.

Carabineros, a través del Labocar y del OS9, realiza diligencias para establecer la dinámica del ataque y dar con el paradero de los involucrados, quienes se movilizaban en un vehículo con encargo por robo.