Menor y su abuelo son baleados en Pelarco: Tenían rencillas anteriores con los atacantes

17 mar. 2026 - 06:24 hrs.

¿Qué pasó?

Un abuelo de 73 años y su nieta de 17 resultaron heridos a bala en la comuna de Pelarco, región del Maule, luego de ser interceptados por un grupo de sujetos mientras se desplazaban junto a su familia.

Ambos recibieron impactos en sus extremidades inferiores y fueron trasladados a un recinto asistencial, donde se confirmó que se encuentran fuera de riesgo vital.

¿Qué se sabe del abuelo y la menor baleados?

La madre de la menor relató que mientras transitaban junto a la familia, los interceptaron alrededor de siete personas con las que ya había problemas anteriores y comenzaron a disparar, hiriendo a su hija y a su padre.

Las víctimas quedaron lesionadas en la vía pública tras el ataque, mientras los responsables escapaban del lugar. Posteriormente, fueron llevadas hasta un centro de salud de la comuna y luego derivadas al Hospital Regional de Talca para su atención médica.

El hecho fue informado a la Fiscalía ECOH como un caso de homicidio frustrado, instruyéndose diligencias investigativas en el sitio del suceso por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Persecución y detención

Con los antecedentes recabados, personal de Carabineros logró ubicar el vehículo en el que se movilizaban los presuntos involucrados, iniciando un seguimiento controlado que se extendió hacia la comuna de San Clemente.

El procedimiento culminó con la detención de dos hombres, de 20 y 22 años, quienes se desplazaban en el automóvil. Durante la persecución, en el sector de Aurora, se registraron disparos por parte del personal policial.

Uso de armas y un imputado herido

En medio del operativo, los ocupantes del vehículo descendieron y uno de ellos extrajo un arma, lo que motivó una nueva intervención de Carabineros. Como resultado, uno de los imputados resultó herido en el muslo y la rodilla.

El lesionado fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente al Hospital Regional, donde permanece con riesgo vital, mientras que el segundo detenido presentó lesiones leves.

Incautación de armas y droga

Tras la detención, se incautaron dos armas de fuego, una que portaba uno de los detenidos y otra al interior del vehículo, además de municiones y droga correspondiente a marihuana.

El procedimiento permitió reunir antecedentes relevantes para la investigación en curso, que busca esclarecer completamente la dinámica del ataque y la participación de los involucrados.