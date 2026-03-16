"No me acuerdo": La primera declaración de Rojas Vade ante la PDI tras ser encontrado con graves lesiones

16 mar. 2026 - 15:41 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado viernes 13 de marzo, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta el Hospital San Juan de Dios para tomar la primera declaración a Rojas Vade luego de ser encontrado maniatado y con graves heridas en la ruta 78.

A pesar de que las autoridades a cargo de la investigación mencionaron que sus declaraciones serían de suma importancia al tratarse de la víctima principal y única del incidente, su testimonio no contribuyó en gran medida porque dijo que no recordaba nada.

"No me acuerdo"

Al momento en que los detectives irrumpieron en el hospital, Rojas Vade llevaba pocas horas de haber despertado y recuperado la conciencia, por lo que la entrega de la información fue dificultosa y escasa.

Según informó La Tercera, en primera instancia, fue consultado sobre qué había pasado y si sabía sobre quiénes lo habrían atacado, pero dijo una frase que repitió para la mayoría de las preguntas: "No me acuerdo".

El exconvencional le aseguró a la PDI que sus recuerdos llegan hasta cuando salió de su casa a comprar cigarros y condujo de vuelta, pero no tendría noción de lo que pasó después. Sus siguientes memorias luego de esto sería haber aparecido hospitalizado.

Las nuevas diligencias en el caso

De acuerdo al mismo medio antes señalado, mientras esperan a que pueda recuperar su memoria con el paso de los días, la Fiscalía ordenó una serie de diligencias que ya están en curso para poder unir todas las piezas del caso y dar con el responsable de la golpiza.

A raíz de esto, es que ya se le tomaron declaraciones a amigos y cercanos, personas que lo vieron y hablaron con él durante los últimos días. Además, están pendientes las pericias de los restos orgánicos del sitio del suceso y una diligencia en particular que más llamó la atención: una prueba de caligrafía.

Con esto, el Ministerio Público busca descartar si el incidente lo habría provocado él mismo, verificando así que los rayados en sus brazos tengan una letra parecida a la de Vade. La hipótesis tomó fuerza luego de que se encontrara el mismo plumón con el que se hicieron los rayados políticos y cuerdas parecidas con las que estaba maniatado. Sin embargo, aún no descarta que el incidente haya tenido participación de terceros.