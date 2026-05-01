"Ha tenido consecuencias en mi vida": La sincera confesión de Ignacia Michelson por cirugía estética que se realizó

01 may. 2026 - 18:15 hrs.

Ignacia Michelson, ganadora del Miss Universo Santiago, sorprendió a sus seguidores con una reflexión personal que rápidamente se viralizó en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo e influencer reveló que hace ocho años se aplicó biopolímeros sin conocer realmente los riesgos que eso implicaba, por lo que hizo un llamado a informarse bien antes de someterse a cualquier procedimiento estético.

"Tomé una decisión desde la desinformación"

"Hace ocho años tomé una decisión desde la desinformación. Me puse biopolímeros sin saber realmente qué eran ni los riesgos que implicaban. En ese momento confié en lo que me dijeron, y hoy puedo decir con certeza que fue un error que ha tenido consecuencias en mi vida", escribió Michelson en su publicación.

La modelo fue directa al describir los efectos de esta sustancia en el organismo: "Los biopolímeros no son seguros. Con el tiempo pueden causar inflamación, dolor, deformaciones y muchos otros problemas de salud".

Además, advirtió sobre una de las consecuencias más complejas de este procedimiento: "Aunque existen cirugías para retirarlos, no siempre se pueden eliminar completamente. Es decir, las consecuencias pueden acompañarte para siempre".

La recomendación de "Nacha" Michelson

Pese a reconocer que "fue engañada", la modelo aseguró que "también me faltó informarme más". Desde ese lugar, hizo un llamado directo a quienes estén considerando realizarse algún procedimiento estético: "Verifica que el profesional esté certificado, que los productos sean aprobados y seguros, y no te dejes llevar solo por precios bajos o promesas rápidas".

Por último, la influencer cerró con una frase contundente: "Tu salud no es un juego. Tu cuerpo merece cuidado, respeto y decisiones informadas".

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