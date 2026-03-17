Encuentran mono ardilla en vivienda que era utilizada para el acopio de droga por narcotraficantes en Coquimbo

17 mar. 2026 - 07:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió rescatar a un mono ardilla que se encontraba en cautiverio en la comuna de Coquimbo, en el marco de un procedimiento que buscaba desbaratar a una banda dedicada al tráfico de drogas.

El animal fue encontrado al interior de una vivienda que funcionaba como centro de acopio y distribución de sustancias ilícitas, donde permanecía retenido.

Interceptación en carretera

La diligencia se desarrolló en coordinación con la Fiscalía de Coquimbo y contempló la interceptación de un vehículo en ruta, en el sector de La Cantera, donde se trasladaban personas vinculadas a la investigación.

En ese procedimiento se incautaron 770 gramos de cocaína base y 200 mil pesos en efectivo, además del rescate del animal, que es una especie nativa de América Central y se encuentra en peligro de extinción.

Registro de domicilios

Posteriormente, los funcionarios ingresaron a distintos domicilios asociados al caso, donde se reforzó la evidencia vinculada al delito de tráfico de drogas y se concretó el hallazgo del mono ardilla.

El prefecto Jaime Lazo, de la Prefectura Provincial Elqui, señaló que “la Brigada Antinarcótico La Serena, en coordinación con el Ministerio Público, llevaron a cabo la operación ‘Cautiverio’, que permitió la incautación de droga, específicamente cocaína base, dinero en efectivo y munición”.

Rescate del animal

En medio de las diligencias, el foco también se trasladó al estado del animal encontrado en el lugar, el que fue retirado del inmueble para su evaluación.

“Pero, asimismo, al momento de efectuar la instrucción de los domicilios disputados, se logró rescatar a un mono de ardilla, especie exótica centroamericana que se encuentra en peligro de extinción, respecto a lo cual se efectuaron las coordinaciones pertinentes con el Servicio Agrícola y Ganadero para efectuar su evaluación veterinaria y de resguardo”, agregó.

El ejemplar fue puesto a disposición de las autoridades competentes para realizar exámenes de salud y determinar su condición tras permanecer en cautiverio.

Detenidos y diligencias

En el marco del operativo, dos personas fueron detenidas y deberán comparecer ante la justicia por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de especies.

Las diligencias continúan para esclarecer todos los antecedentes relacionados con el funcionamiento de esta red y su eventual participación en otros hechos.