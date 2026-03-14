Continúa intensa búsqueda de dos sujetos de interés por baleo a carabinero en Puerto Varas

14 mar. 2026 - 10:44 hrs.

¿Qué pasó?

Continúan los trabajos investigativos para poder encontrar a los responsables del ataque que dejó al sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa, de 36 años, con muerte cerebral tras acudir a una fiscalización en Puerto Varas, en la región de Los Lagos.

¿Qué se sabe de los presuntos involucrados en el ataque contra el sargento segundo Figueroa?

La periodista de Meganoticias, Daniela Valdés, se trasladó a Puerto Varas para recabar más antecedentes de este caso que ocurrió en la misma jornada del cambio de mando, el miércoles 11 de marzo.

La comunicadora detalló que se está realizando una búsqueda activa de dos sujetos de interés y que la Fiscalía solo ha dejado a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI a cargo de los trabajos investigativos.

"Hubo un nombre que se mencionó, se está detrás de una persona que han descrito testigos", detalló la periodista.

Respecto al estado de salud del sargento segundo Figueroa, se informó que se mantiene en riesgo vital con muerte cerebral. El viernes fue sometido a un examen de apnea, el cual mostró que su cuerpo presentó una respuesta frente a un estímulo.

Por último, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, criticó el poco equipamiento con el que cuentan los uniformados de la zona. "La situación de Carabineros es precaria en nuestra comuna (...) En las noches Carabineros realiza patrullajes con dos móviles. En un operativo VIF quedamos sin móviles disponibles", afirmó.

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