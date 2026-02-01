Cadem: 38% considera que encuentro con Bukele es el más importante hasta ahora en las giras internacionales de Kast

01 feb. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 1 de febrero estuvo enfocada, entre otros temas, en la gira por Centroamérica y el Caribe del Presidente Electo José Antonio Kast (REP). En la instancia, el futuro mandatario fue a conocer experiencias económicas y de seguridad en la región.

Gira de Kast por Centroamérica y el Caribe

Un 88% de los encuestados por Cadem supo de la reciente gira internacional de Kast, con solo un 12% indicando que no se había enterado.

Entre quienes sí supieron, un 67% evaluó "bien" el viaje, un 22% señaló que estuvo "mal" y un 11% no supo responder o no contestó.

Reunión más importante: Nayib Bukele

Siguiendo la misma línea, la encuestadora consultó por los encuentros más destacados que ha sostenido hasta ahora José Antonio Kast en sus giras a Argentina, Perú, Ecuador y su reciente visita a Centroamérica y el Caribe.

Para esto, formularon la siguiente pregunta: "¿Cuál considera que ha sido la reunión más importante de José Antonio Kast en las giras que ha realizado al extranjero?".

Quienes contestaron la encuesta, consideraron que las tres reuniones más importantes hasta ahora han sido con Nayib Bukele, presidente de El Salvador (38%); Lula da Silva, presidente de Brasil (27%); y Javier Milei, presidente de Argentina (9%).

