Encuesta Cadem: Al 42% "le gustó" el gabinete de José Antonio Kast con Ximena Rincón y Natalia Duco como las figuras más conocidas

25 en. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 25 de enero se centró, entre otros temas, en la evaluación del futuro gabinete ministerial presentado esta semana por Presidente Electo, José Antonio Kast (REP), quien asumirá el Gobierno el próximo 11 de marzo.

Valoración del primer gabinete de Kast

En cuanto al "agrado" que genera el próximo equipo de gobierno, Cadem preguntó: "En general, ¿A usted le gustó o no le gustó el equipo de ministros y ministras nombrado por José Antonio Kast?".

Ante esto, un 42% de los encuestados se inclinó por la opción "le gustó", empatando en la misma cifra (42%) con la alternativa "no le gustó". A estos se suma un 16% de personas que no supo qué responder o derechamente no contestó la pregunta.

Rincón y Duco las figuras más conocidas

Sobre el conocimiento de los ministros de Kast, las tres figuras con mayor reconocimiento público son: la futura ministra de Energía, Ximena Rincón (82%); la carta en Deportes, Natalia Duco (77%); y el futuro titular del Minvu, Iván Poduje (53%).

En el caso contrario, los futuros secretarios de Estado menos conocidos son: la futura ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo (16%); quien ocupará la cartera de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf (20%); y el futuro biministro de Economía y Minería, Daniel Mas (21%).

Judith Marín, la futura ministra peor evaluada

En cuanto a la imagen de los miembros del futuro gabinete, quienes tienen mayor imagen "muy positiva o positiva" son: la futura ministra de Ciencias, Ximena Linconao (75%), la nuevamente titular de Bienes Nacionales, Catalina Parot (72%); y quien llegará a Seguridad Pública, María Trinidad Steiner (72%).

En contraste, quienes acumulan una mayor imagen "negativa o muy negativa" son: la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín (50%), la futura titular de Energía, Ximena Rincón (47%) y el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (44%).

Todo sobre Cadem