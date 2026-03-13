Incluye a la RM: Emiten "advertencia agrometeorológica" por cuatro días con vientos de hasta 80 km/h en ocho regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una "advertencia agrometeorológica" por "viento normal a moderado" que registrará una intensidad de hasta 80 km/h en zonas de ocho regiones del país, incluida la Región Metropolitana.
De acuerdo al organismo, los intensos vientos se deben al "ingreso de un sistema frontal con jet de bajo nivel" que afectará entre la RM y la región de Los Lagos.
Estos fuertes vientos se registrarán hasta por cuatro días y están relacionados con el mismo sistema frontal que dejará lluvias en el centro y centro-sur del país.Ir a la siguiente nota
Vientos de hasta 80 km/h
Región Metropolitana
- Cordillera: 40-60 km/h (domingo 15), 40-60 km/h (lunes 16) y 25-40, rachas 50 km/h (martes 17).
Región de O'Higgins
- Cordillera: 40-60 km/h (domingo 15), 40-60 km/h (lunes 16) y 25-40, rachas 50 km/h (martes 17).
Región del Maule
- Precordillera: 40-50 km/h (domingo 15) y 40-50 km/h (lunes 16).
- Cordillera: 25-40, rachas 60 km/h (sábado 14), 50-70 km/h (domingo 15), 50-70 km/h (lunes 16) y 40-60 km/h (martes 17).
Región de Ñuble
- Litoral: 25-40, rachas 50 km/h (domingo 15).
- Cordillera Costa: 25-40, rachas 50 km/h (domingo 15).
- Valles: 25-40, rachas 50 km/h (domingo 15).
- Precordillera: 40-60 km/h (domingo 15) y 40-60 km/h (lunes 16).
- Cordillera: 25-40, rachas 60 km/h (sábado 14), 60-80 km/h (domingo 15), 60-80 km/h (lunes 16) y 40-60 km/h (martes 17).
Región del Biobío
- Litoral: 40-60 km/h (sábado 14) y 40-60 km/h (domingo 15).
- Cordillera Costa: 40-60 km/h (sábado 14) y 40-60 km/h (domingo 15).
- Valles: 40-60 km/h (sábado 14) y 25-40, rachas 50 km/h (domingo 15).
- Precordillera: 40-60 km/h (sábado 14), 40-60 km/h (domingo 15) y 40-60 km/h (lunes 16).
- Cordillera: 40-60, rachas 80 km/h (sábado 14), 60-80 km/h (domingo 15), 60-80 km/h (lunes 16) y 40-60 km/h (martes 17).
Región de La Araucanía
- Litoral: 40-60, rachas 70 km/h (sábado 14).
- Valles: 40-60 km/h (sábado 14).
Región de Los Ríos
- Litoral: 40-60, rachas 70 km/h (sábado 14).
Región de Los Lagos
- Litoral: 40-60, rachas 70 km/h (sábado 14).
- Chiloé: 40-60, rachas 70 km/h (sábado 14).
- Litoral Interior: 40-60, rachas 70 km/h (sábado 14).
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