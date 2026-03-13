"Hay que salir del Pacto de San José": Comediante que postula a la Presidencia de Perú propone pena de muerte a sicarios

13 mar. 2026 - 22:22 hrs.

¿Qué pasó?

El comediante peruano Carlos Álvarez, que se postula a la presidencia de Perú, propuso este viernes la pena de muerte para los sicarios, a quienes quiere declarar "objetivo militar".

El país vecino, que irá a elecciones presidenciales el 12 de abril, enfrenta una crisis de criminalidad sin precedentes, impulsada a sangre y fuego por la extorsión y una ola de asesinatos a sueldo.

En 2025 se registraron 2.200 homicidios vinculados al crimen organizado en Perú, y las denuncias por extorsión aumentaron en 19%, según datos de la policía.

Candidato propone pena de muerte para sicarios

Para llevar a cabo su propuesta, Álvarez dijo que, de ganar las elecciones, sacará a Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que es parte desde 1978 con la firma del Pacto de San José. Esa instancia prohíbe restablecer la pena de muerte a las naciones que la han abolido. Perú solo contempla su uso en casos de traición a la patria en tiempo de guerra.

"Hay que salir del Pacto de San José y aplicar la pena de muerte en el Perú porque esos miserables no merecen vivir", dijo a la AFP Álvarez durante un recorrido proselitista en un mercado de Callao, el puerto vecino a Lima.

"Mano de hierro contra esos malditos", agregó. Y propuso "declarar al sicario como objetivo militar".

Álvarez, de 62 años y con más de cuatro décadas en la televisión como humorista, es un debutante en política y postula a la presidencia por el partido "País Para Todos". Figura en quinto lugar en los sondeos con casi un 4% de intención de voto, en una fragmentada elección con 36 candidatos.

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