Gobierno de Kast decretaría alerta sanitaria por cáncer: ¿En qué consiste la medida?

13 mar. 2026 - 08:55 hrs.

¿Qué pasó?

El nuevo gobierno de José Antonio Kast prepara varias medidas para sus primeros 90 días de mandato, y una de las más relevantes sería el anuncio de una alerta sanitaria para el cáncer.

Una medida que apuntaría directamente a reducir las listas de espera y que sería parte del primer anuncio que realizará la nueva ministra de Salud, May Chomali.

¿Qué significa la alerta sanitaria por cáncer?

A pesar de que el nombre puede causar preocupación en la población, es una medida que el Ministerio de Salud suele utilizar cada año, por ejemplo, con los virus respiratorios en invierno. También se aplicó para el coronavirus.

En palabras simples, faculta al Minsal a tomar medidas extraordinarias en relación a una patología o problema de salud concreto, en este caso, en la lista de espera GES que agrupa 19 tipos de cáncer.

Así, se pueden asignar mayores recursos, adquirir insumos de manera más ágil, usar los recintos médicos en horarios no tan habituales y permite la colaboración entre la red privada y pública.

También, se puede contratar mayor personal, incluyendo exfuncionarios de salud, estudiantes de últimos años de medicina, enfermería, obstetricia o tecnología médica.

Casi 20 mil personas en listas de espera por cáncer

Según publicó La Tercera, a diciembre de 2025 había 76 mil personas que se encuentran con GES retrasados, es decir, en listas de espera. De ellas, 19.518 personas corresponden a pacientes con cáncer.

Cinco cánceres —cervicouterino, colorrectal, mama, gástrico y próstata— concentran más del 82% de los retrasos oncológicos.

