Estudio revela que la sepsis es la tercera causa de muerte en Chile: supera al covid y mata más que muchas enfermedades conocidas

11 mar. 2026 - 08:50 hrs.

Mientras el debate sanitario en Chile suele girar en torno al cáncer, las enfermedades del corazón o la salud mental, una condición silenciosa lleva años siendo la tercera causa de muerte en el país sin que casi nadie lo sepa: la sepsis. Así lo revela una investigación liderada por el Dr. Sebastián Gatica, académico de Tecnología Médica de la Universidad Santo Tomás, recientemente publicada en la prestigiosa revista científica Frontiers in Medicine.

El estudio analizó por primera vez los registros oficiales del sistema de salud chileno para calcular la carga real de esta enfermedad a nivel nacional y comunal, y los resultados son alarmantes: desde 2015, la sepsis es la principal causa de hospitalización y la tercera causa de muerte en Chile, superada solo por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

Pero el hallazgo más inquietante no es ese. Al comparar los datos nacionales con las estimaciones internacionales -que son las que habitualmente se usan para medir el problema- los investigadores detectaron que la incidencia de la sepsis ha sido subestimada en casi un 80%, y su mortalidad, en cerca de un 30%. En otras palabras: el problema es mucho más grave de lo que las cifras oficiales han mostrado hasta ahora.

¿Qué es exactamente la sepsis?

Muchas personas confunden la sepsis con una infección grave, pero es algo distinto y más peligroso. El Dr. Gatica lo explica en términos simples: es una respuesta descontrolada del propio organismo ante una infección, que termina atacando los órganos vitales. "Es un desbalance interno que excede el foco anatómico inicial, caracterizado por una inflamación desde la cabeza hasta los pies", describe el investigador. En los casos más graves, esa reacción provoca fallas simultáneas en el hígado, los riñones y el cerebro, lo que lleva a la muerte del paciente.

Los grupos más vulnerables son los adultos mayores de 65 años, los menores de un año, los pacientes oncológicos, las personas trasplantadas y quienes padecen enfermedades crónicas renales o hepáticas.

¿Dónde se concentra el problema?

El estudio no solo entregó cifras nacionales, sino que desagregó la información por comunas, revelando que el problema no es uniforme en el territorio. Las comunas con mayor incidencia son Navidad en la región de O'Higgins, María Elena en Antofagasta y La Higuera en Coquimbo. El investigador advierte que este enfoque territorial es clave: hay regiones que aparecen como zonas de alto riesgo en los promedios, pero en realidad el problema se concentra en comunas específicas que elevan el promedio regional.

"Al observar el fenómeno por comuna, regiones que aparecían en 'rojo' pasaron a 'verde'. No se trata de un problema regional, sino de territorios puntuales", explica Gatica, quien enfatiza que este nivel de detalle permite focalizar mejor los recursos y las intervenciones sanitarias.

Un llamado urgente a las autoridades

El Dr. Gatica es directo respecto al impacto de no contar con datos precisos: "Si no hay cifras, entonces no hay problema. La falta de información precisa tiene consecuencias directas en la definición de políticas públicas, presupuestos e intervenciones sanitarias".

El investigador espera presentar los resultados ante las autoridades sanitarias chilenas para impulsar medidas concretas. La propuesta apunta a usar modelos estadísticos e inteligencia artificial para focalizar intervenciones, reducir muertes evitables y optimizar el uso de recursos en salud pública.

Una enfermedad que mata a miles de chilenos cada año, que lleva casi una década siendo la tercera causa de muerte en el país y que, pese a todo, sigue sin estar en el centro del debate. El estudio del Dr. Gatica busca, precisamente, cambiar eso.