¿Cuándo y dónde lloverá? El avance del sistema frontal de este fin de semana, día a día

14 mar. 2026 - 00:15 hrs.

El sistema frontal que ingresará a Chile este fin de semana no actuará de manera uniforme sobre la zona centro-sur del país. Según el pronóstico especial del meteorólogo de Mega, Jaime Leyton Aguirre, las precipitaciones seguirán un desplazamiento claro de sur a norte a lo largo de cuatro jornadas, con distintos focos de intensidad según el día y la localidad.

Sábado 14: las primeras lluvias ingresan por el sur

La jornada del sábado marcará el inicio del evento, con precipitaciones concentradas entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos. Futaleufú será uno de los puntos más afectados del día, con acumulados proyectados de entre 40 y 50 mm. Osorno registrará entre 25 y 35 mm, mientras que Valdivia, Puerto Montt y Panguipulli recibirán entre 20 y 30 mm cada una.

En La Araucanía, el sistema comenzará a hacerse sentir de forma incipiente: Pucón podría acumular entre 20 y 30 mm, Puerto Saavedra entre 10 y 15 mm, y Temuco entre 3 y 5 mm. En Aysén, Coyhaique registrará entre 15 y 20 mm. Las regiones del Maule, Ñuble y Biobío permanecerán sin precipitaciones durante esta jornada.

Domingo 15: el día de mayor intensidad en Ñuble, Biobío y La Araucanía

El domingo concentrará las precipitaciones más intensas del período para las regiones del centro-sur. Chillán será la ciudad con el mayor acumulado diario previsto en todo el evento: entre 90 y 110 mm en 24 horas, cifra que puede provocar anegamientos, saturación de suelos y crecidas en cauces urbanos y rurales.

Cobquecura y Pucón registrarán entre 40 y 50 mm, Temuco entre 30 y 35 mm, y las ciudades del Biobío -Concepción y Los Ángeles- entre 30 y 40 mm y entre 30 y 35 mm respectivamente.

En el Maule, las primeras precipitaciones del evento llegarán el domingo a Talca (10–15 mm) y Constitución (8–12 mm). En el extremo sur, las lluvias comenzarán a retroceder: Valdivia apenas sumará entre 2 y 3 mm durante esta jornada.

Lunes 16: el Maule toma el protagonismo

El lunes el sistema se desplazará hacia el norte, dejando su mayor huella en la región del Maule. Curicó recibirá entre 80 y 110 mm en una sola jornada, convirtiéndose en el punto de mayor acumulado del día. Talca sumará entre 25 y 35 mm adicionales a los registrados el domingo.

En paralelo, La Araucanía vivirá una segunda jornada intensa: Pucón acumulará entre 50 y 65 mm -su día más lluvioso del evento-, y Temuco entre 10 y 15 mm más.

En Los Ríos, Panguipulli registrará entre 35 y 40 mm. Más al sur, Los Lagos tendrá precipitaciones moderadas: Osorno entre 15 y 20 mm, Futaleufú entre 32 y 37 mm, y Puerto Montt entre 10 y 12 mm.

Martes 17: retirada del sistema hacia el sur

El martes marcará el fin del evento para la mayor parte de las ciudades afectadas. Las precipitaciones quedarán restringidas a algunos puntos del extremo sur y zonas de cordillera, con registros de carácter residual: Melinka acumulará entre 12 y 15 mm, Futaleufú entre 4 y 7 mm, Pucón entre 3 y 7 mm, y Coyhaique entre 2 y 4 mm. El resto de las localidades que registraron lluvias durante el fin de semana no presentarán precipitaciones significativas durante esta jornada.

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